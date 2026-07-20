El PSPV plantea 50 enmiendas para impulsar inversiones y proyectos estratégicos de Castelló

El PSPV-PSOE ha denunciado el rechazo por parte del Partido Popular y Vox a las 50 enmiendas presentadas por los socialistas a los Presupuestos de la Generalitat para 2027. Unas propuestas que están valoradas en 7,9 millones de euros y que buscan impulsar proyectos estratégicos y acelerar actuaciones para la ciudad de Castelló.

Rafa Simó, secretario general del PSPV de Castelló y diputado autonómico, ha criticado la falta de ambición al impedir que salgan adelante iniciativas que, según ha defendido, responden a necesidades reales de la ciudad.

Simó ha asegurado que Castelló atraviesa "una legislatura de retrasos, de proyectos que no arrancan y de compromisos que nunca llegan", y ha lamentado que la ciudad haya desaparecido de las prioridades del Consell. En este sentido, ha reclamado al gobierno autonómico que rectifique durante el debate definitivo de los presupuestos en Les Corts y acepte unas propuestas que, según ha explicado, combinan inversiones concretas con medidas para planificar y acelerar actuaciones pendientes.

Vivienda, sanidad, educación e infraestructuras

Entre las enmiendas rechazadas destaca una dotación superior a los dos millones de euros destinada a instalar ascensores y mejorar la accesibilidad en los barrios incluidos en el Plan Vive, una actuación que, según el PSPV, formaba parte de los proyectos impulsados durante el anterior gobierno autonómico y que el actual ejecutivo ha eliminado.

En materia sanitaria, los socialistas proponen la construcción de un nuevo centro de salud en Censal, la reapertura del servicio de urgencias del centro de salud del Raval Universitari, incorporar especialistas al consultorio de la calle Churruca, en el Grau, mejorar los centros sanitarios, recuperar la jornada laboral de 35 horas para los profesionales sanitarios e incrementar las campañas de salud mental.

Las propuestas también incluyen la recuperación del Plan Edificant y proponen un triple plan progresivo para mejorar la climatización, la accesibilidad y la eficiencia energética de los centros educativos, impulsar los conservatorios y un incremento salarial de 400 euros mensuales para el profesorado.

En vivienda, además de la rehabilitación de barrios, el PSPV plantea ampliar el parque público mediante un mayor impulso económico para aplicar el decreto de tanteo y retracto.

Las enmiendas abarcan igualmente proyectos de infraestructuras como la reforma del camino Caminàs, el desarrollo del Bulevar de la Plana, la prolongación del TRAM hasta Benicàssim, la mejora de la conexión entre la CV-10 y la CS-22, el vial rápido de la dársena sur y el corredor medioambiental del río Seco.

El PSPV denuncia el rechazo de las enmiendas / MEDITERRÁNEO

Nuevos proyectos para la ciudad

Los socialistas también plantean la creación de una nueva residencia pública para personas mayores, estudiar la construcción de un centro de Formación Profesional en el Grau, una rotonda para mejorar el acceso al nuevo cementerio y recuperar la Torre del Pinaret del Grau.

Asimismo, incluyen ayudas al sector pesquero para compensar el incremento del coste del gasóleo, recuperar la subvención autonómica al turismo y una ayuda de 22.000 euros para la Federación de Collas destinada a la conservación de los tradicionales carros engalanados.

Simó ha instado a los diputados del Partido Popular a apoyar estas iniciativas durante la votación definitiva de los presupuestos. "Todavía están a tiempo de rectificar en el pleno. Les pedimos que dejen de pensar en las siglas y piensen en Castelló. Si realmente creen en estos proyectos, que los apoyen" , ha afirmado.

Patricia Puerta acusa a Carrasco de "callar" ante el Consell

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha acusado a la alcaldesa, Begoña Carrasco, de "renunciar a defender los intereses de la ciudad".

Puerta ha denunciado que el gobierno municipal ha rechazado propuestas socialistas para reclamar inversiones en vivienda, transporte público, sanidad, servicios sociales y educación, y ha criticado que la alcaldesa "permanece en silencio" cada vez que quien incumple es el Partido Popular.

La dirigente socialista ha reclamado a Carrasco que aproveche el debate final de las enmiendas para pedir públicamente a los diputados populares que apoyen unas propuestas que considera beneficiosas para Castelló.

"Defender Castelló nunca debería depender del color político de quien gobierna. Los socialistas seguiremos presentando iniciativas y reclamando las inversiones de esta ciudad", ha concluido.