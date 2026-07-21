Servicio
Una avería en un cable deja sin luz durante una hora a 1.200 clientes del centro de Castelló
En el entorno de la plaza María Agustina y la avenida Capuchinos
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Una avería en un cable subterráneo ha dejado sin luz este martes a 1.200 clientes del centro de Castelló durante una hora, según han confirmado fuentes de Iberdrola al periódico Mediterráneo. Varios lectores se han puesto en contacto con este diario alertando de la situación en el entorno de la plaza María Agustina y la avenida Capuchinos y han destacado que también estaban afectadas la avenida de Lidón, la plaza de la Muralla Liberal y la calle Alcalde Tárrega.
Tras conocer la situación se han desplazado hasta el lugar los operarios de Iberdrola, quienes han restituido el servicio y el suministro de luz ha vuelto a los hogares afectados.
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