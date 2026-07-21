Denúncia: l'assistent virtual de l'Ajuntament de Castelló continua sense atendre en valencià cinc mesos després de la seua posada en marxa
Ignasi Garcia: "Els valecianoparlants no poden rebre un servei públic de segona mentre el govern de Carrasco continua menyspreant la nostra llengua"
El Grup Municipal de Compromís ha denunciat que, cinc mesos després de la posada en funcionament de l'assistent virtual de l'Ajuntament de Castelló, la ferramenta continua sense poder atendre la ciutadania en valencià, malgrat que el govern municipal es va comprometre a solucionar aquesta deficiència després de les primeres queixes formulades per la coalició.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha recordat que el seu grup ja va advertir des del primer dia que la intel·ligència artificial presentada pel govern de Begoña Carrasco no garantia l'atenció en les dues llengües oficials. "Fa cinc mesos ens van assegurar que en poc de temps incorporaria el valencià. Hui la realitat és que continua sense entendre les persones que s'hi adrecen en la nostra llengua i, fins i tot, quan se li demana que responga en valencià, indica que no pot fer-ho i finalitza la conversa", ha explicat.
Per a Garcia, aquesta situació evidencia "el menyspreu del Partit Popular cap al valencià" i suposa una discriminació per als ciutadans i ciutadanes que volen relacionar-se amb l'administració en la seua llengua. "Els valencianoparlants tenen el mateix dret a rebre un servei públic de qualitat que qualsevol altra persona. No és admissible que un servei impulsat per l'Ajuntament excloga, en la pràctica, una de les dues llengües oficials", ha afirmat.
Compromís recorda que aquesta reclamació no és nova i que també ha sigut plantejada per entitats de defensa dels drets lingüístics.El portaveu ha recordat que el valencià és una llengua oficial i que les administracions públiques tenen l'obligació de garantir-ne l'ús i la protecció. "La tecnologia actual permet perfectament oferir atenció en valencià. El problema no és tècnic, sinó de voluntat política i d'exigència a les empreses que presten aquest servei", ha assenyalat.
Garcia ha reclamat que qualsevol servei digital o contracte públic impulsat per l'Ajuntament garantisca des del primer moment l'atenció en valencià. "No és la primera vegada que el govern posa en marxa eines municipals sense la nostra llengua. Ja va passar amb la web de Castellón Circula i ara torna a repetir-se amb l'assistent virtual. El valencià no pot ser un afegit que arriba mesos després de la inauguració; ha d'estar garantit des del primer dia", ha conclòs.
- Bombazo' de la hostelería en el PAU Censal de Castelló: abre un conocidísimo restaurante
- Fallece Paco 'El Tito', el castellonense más querido en los sanfermines de Pamplona
- Cierra un emblemático bar donde se tiraban las mejores cañas de Castelló
- Cierra un conocido comercio del centro de Castelló: 'La culpa es de la venta online y los centros comerciales
- Los vecinos de la Marjaleria de Castelló pasan a la acción y harán manifestaciones periódicas enfrente de la vivienda para 'echar' a los okupas
- Vídeo: Un menor resulta herido en una aparatosa cogida durante las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló
- Vuelco en la situación de las tascas de Castelló: el ayuntamiento propone el fin de la ZAS tras 16 años
- Localizan el origen de la mancha roja que ha cerrado al baño la playa del Serradal de Castelló