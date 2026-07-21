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Lazos familiares, Na Violants o cargos políticos: las 30 curiosidades sobre las reinas y reinas infantiles de Castelló

La elección de las nuevas representantes para el 2027 será este jueves

La banda verde de la reina de las fiestas de Castelló.

La banda verde de la reina de las fiestas de Castelló. / Mediterráneo

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

A tres días para la elección de las reinas de las fiestas de Castelló de 2027 (este jueves), vuelve a ponerse de actualidad la máxima figura representativa, tanto adulta como infantil, que han ostentado 79 mujeres y 55 niñas desde 1945. A muchas de ellas les unen lazos familiares o su relación con personas de gran influencia en las festividades; otras han ostentado también el cargo de Na Violant y algunas han optado por dedicarse a la política o son empresarias.

Un total de 26 castellonenses que han sido reinas tienen una relación directa de consanguinidad (hermanas, madre e hija, incluso tía y sobrinas).

Las hermanas Estefanía Climent y Lourdes Climent, reina 2017 y reina 2024, respectivamente.

Las hermanas Estefanía Climent y Lourdes Climent, reina 2017 y reina 2024, respectivamente. / Mediterráneo

Es el caso de las hermanas Estefanía Climent (2017) y Lourdes Climent (2024); Carla Bernat (2018) y Sonia Bernat (infantil 2000); Elena Sanchis (2003) y Clara Sanchis (infantil 1996); Carla Collazos (infantil 2012) y Natalia Collazos (infantil 2019) además de su tía María José Rovira, quien fue reina de las fiestas de Castelló en 1997. También destacan las madres que un día ocuparon este cargo y que años después fueron sus hijas las que representaron a Castelló en las festividades como Pilar Gimeno (1976) y Elena Llopis (2005); Begoña Fabra (2000) y Carla Ibáñez (infantil 2025); Mercedes Dols (1969) y Carla Cerdá (infantil 1994); Marta Gallén (1984) y Andrea Pastor (infantil 2004); Emilia Valls (1968) y su hija Bárbara Breva (infantil 1985 y Na Violant d'Hongria en 1992) además de la cuñada de la primera, Marisa Breva, reina de las fiestas en 1965. La nieta de Mercedes Maristany (1954), Laura Torrent, fue representante infantil en 2007; la sobrina nieta de María Carmen Palacios (1951), Andrea Palacios, representó a los niños en 2008; y Berta Montañés compartió el orgullo de ser reina infantil 2017 con su tía, Carmen Selma, quien lo fue en 1991 --hija y hermana respectivamente de la actual concejala de Fiestas--.

Cristina Pastor (2013), por su parte, trabaja como directora comercial en el periódico Mediterráneo y Elena Llopis es consejera de Nealis.

Pregó y pasodoble

Además, hay que destacar a dos reinas relacionadas directamente con el creador del Pregó, Manuel Segarra Ribes, y que son Asunción Adsuara, quien fue la primera reina infantil en 1969 y Na Violant d'Hongria en 1975; y Cristina Segarra (infantil 1992); y a Alejandra García (1995), nieta de Pepito García, compositor del conocido pasodoble y emblema de las fiestas de la Magdalena, Rotllo i Canya.

Alejandra García, reina 1995 es nieta de Pepito García, autor del pasodoble 'Rotllo i Canya'.

Alejandra García, reina 1995 es nieta de Pepito García, autor del pasodoble 'Rotllo i Canya'. / Mediterráneo

Por otra parte, y con respecto a la figura histórica de Na Violant, a Bárbara Breva y a Asunción Adsuara se le suman otras dos reinas infantiles: Carla Benet (prima hermana de Begoña Fabra, reina 2000), quien fue representante de los niños en 1989; y Elena Llorens que lo fue en 1999. En este sentido, María Amparo Pavía (reina 1992) fue dona de companya, al igual que Natalia Palacio, quien fuera reina en 2019.

Asunción Adsuara fue la primera reina infantil en 1969 y Na Violant en 1975 (fotografía).

Asunción Adsuara fue la primera reina infantil en 1969 y Na Violant en 1975 (fotografía). / Mediterráneo

Finalmente, hay que destacar que otras cuatro dirigieron sus pasos a la política y llegaron a ser representantes de los castellonenses en diversas instituciones. Andrea Fabra (infantil 1983) fue diputada y senadora; y Marta Gallén (1984), Carmen Albert (2004) y María España (2012), concejalas del Ayuntamiento de Castelló, si bien esta última lo es aún en la actualidad.

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Maria España fue reina de las fiestas en 2012 y en la actualidad es concejala del Ayuntamiento de Castelló.

Maria España fue reina de las fiestas en 2012 y en la actualidad es concejala del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Y otras tienen relación familiar directa con ex concejales como María Mulet (2009), María Badenas (2011) o incluso con ex alcaldes como Victoria Bataller (2005); o con ex presidentes de la Junta de Fiestas como María López (2006). En el caso de Paula Torres (2025), su hermana María Torres fue Na Violant d'Hongria, lo que supone la única familia, por el momento, donde dos hermanas han sido una reina de las fiestas y otra Violant d'Hongria.

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