El programa ‘En Moviment’ conectará la atención primaria y el deporte para mejorar la salud de los vecinos

El Ayuntamiento y el departamento de salud se incorporan al programa ‘En Moviment’, una iniciativa que busca conectar la atención primaria con los recursos deportivos municipales para promover hábitos de vida saludables y utilizar la actividad física como herramienta de prevención y mejora de la salud. Este proyecto pretende acercar el ejercicio físico a aquellas personas que pueden beneficiarse de una vida más activa a través de una estrategia de salud comunitaria.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha destacado que el programa permitirá establecer una conexión directa entre los centros de salud y el sistema deportivo municipal. De esta forma, los profesionales de atención primaria podrán recomendar actividad física a determinados pacientes y derivarlos al circuito deportivo comunitario, donde serán atendidos por profesionales cualificados.

El programa se ha impulsado por la Generalitat Valenciana a través de las áreas competentes de sanidad y deporte, se desarrollará con la colaboración de los profesionales de atención primaria, fisioterapeutas, el Ayuntamiento y el Patronato de Deportes, y tendrá como espacio de referencia la sala polifuncional del Patronato de Deportes.

El programa mejorará la salud y la vida cotidiana de los participantes / Mediterráneo

Una primera fase con 30 plazas

En una primera fase, el proyecto contará con 30 plazas que pondrán en marcha el circuito de atención primaria. El objetivo es que los participantes reciban una valoración individualizada y una planificación de actividad física adaptada a sus necesidades, además de un seguimiento de su evolución.

El gerente del departamento de salud, Raúl Ferrando, ha señalado que se trata de un proyecto vinculado a la inteligencia humana y a un plan de salud que busca el bienestar emocional, la mejora de la calidad de vida y una mayor autonomía de la ciudadanía.

Ferrando ha destacado la importancia de garantizar una continuidad asistencial y de avanzar hacia un modelo sanitario que combina la sanidad preventiva y la líquida. «Hay que anticiparse para poder actuar antes de que llegue la enfermedad», ha señalado, defendiendo la necesidad de dar atención sanitaria al que lo necesite en el lugar que lo necesite.

Una necesidad detectada desde las consultas de atención primaria

Por su parte, la directora médica de Atención Primaria, Anabela Llobet, ha explicado que la puesta en marcha de este programa responde a una necesidad detectada en el propio ciudadano. Según ha indicado, durante el último año y medio, se han registrado cerca de 95.000 consultas relacionadas con algias de raquis como cervicalgias, dorsalgias y lumbalgias, patologías que afectan a la calidad de vida de los pacientes y que conllevan a enfermedades crónicas, obesidad o sedentarismo.

Llobet ha incidido en la necesidad de reforzar la prevención primaria y ha recordado que solo una de cada tres personas practica deporte de manera habitual, mientras que la mitad de la población adulta presenta problemas relacionados con el sedentarismo y el sobrepeso. En este sentido, ha destacado que está demostrado que la práctica regular de ejercicio físico contribuye a mejorar tanto la calidad como la esperanza de vida.

Anabela LLobet afirma que el proyecto nace del ciudadano / Mediterráneo

La prueba piloto

En esta prueba, el programa se centrará especialmente en personas con cervicalgias, dorsalgias y lumbalgias no incapacitantes. Los participantes serán seleccionados por los médicos de atención primaria siguiendo unos criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos. El proyecto está dirigido a personas mayores de edad que no requieran una intervención específica por parte de los servicios de rehabilitación y fisioterapia pero que puedan mejorar su funcionalidad y calidad de vida mediante la práctica de ejercicio físico y la adquisición de hábitos saludables.

Las actividades se desarrollarán en las zonas básicas de salud de Pintor Sorolla, 9 d'Octubre y Grao, y estarán lideradas por el personal fisioterapéutico de cada zona en coordinación con los preparadores físicos. Los profesionales valorarán la situación de cada participante y establecerán el programa de actividad física más adecuado según las necesidades del paciente.

La iniciativa comenzará en octubre y tendrá una duración aproximada de entre seis y nueve meses con sesiones dos días a la semana. Durante este periodo, los fisioterapeutas realizarán un seguimiento de la evolución de las dolencias en coordinación con el trabajo de los preparadores físicos. La evolución será posteriormente evaluada por los médicos de familia de cada paciente.

El objetivo final: mantener la actividad física de forma autónoma

Uno de los principales objetivos del programa es favorecer la adherencia terapéutica a la práctica deportiva. La intención es que los participantes puedan comprobar la mejora clínica asociada a la actividad física y que, una vez finalizado el programa, mantengan estos hábitos de forma autónoma.

El proyecto pretende, además, fomentar la responsabilidad de la ciudadanía en el cuidado de su propia salud y consolidar hábitos de vida saludables que ayuden a prevenir factores de riesgo.