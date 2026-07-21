El SolMarket vuelve al Grau de Castelló: novedades, fechas y gastronomía

El SolMarket vuelve este año al Grau de Castelló --en Puerto Azahar-- con varias novedades y reforzará la oferta turística y de ocio, según han informado este martes la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, junto al gerente de esta iniciativa, Carlos Bau, y la responsable de Comunicación del evento, Miriam Tardío.

Este año, será del 24 de julio al 16 de agosto para consolidarse como una de las grandes citas estivales de la ciudad y ofrecerá gastronomía, música en directo, comercio local, creatividad y entretenimiento compartirán protagonismo en un entorno junto al mar.

Un momento de la presentación de SolMarket, este martes. / Mediterráneo

Con acceso completamente gratuito, el recinto abrirá todos los días a partir de las 19.00 horas, ofreciendo una programación dirigida a todos los públicos y pensada para disfrutar del verano en familia, con amigos o en pareja.

Una programación para todos los públicos

La oferta gastronómica volverá a ser uno de los principales reclamos de SolMarket gracias a la presencia de más de 15 foodtrucks, que ofrecerán propuestas para todos los gustos, desde hamburguesas gourmet, pizzas artesanas y carnes a la brasa hasta opciones dulces y especialidades internacionales.

La música será otro de los grandes atractivos del evento, con conciertos en directo cada noche a partir de las 21.00 horas y una programación que incluirá tributos a artistas tan reconocidos como El Canto del Loco, Amaral, Extremoduro o U2, entre otros. Además, SolMarket contará nuevamente con un market de artesanía, moda, decoración y complementos que irá renovando sus expositores cada semana, así como talleres creativos y actividades dirigidas a todos los públicos.

Miralles ha destacado que "SolMarket vuelve a Castellón después del magnífico recibimiento que tuvo el pasado verano y lo hace consolidándose como una de las grandes propuestas de ocio de nuestra programación estival. Es un evento que combina gastronomía, música, cultura y entretenimiento en un entorno privilegiado como es el Puerto de Azahar".

La concejala también ha señalado que "desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para ofrecer una programación variada, gratuita y de calidad que dinamice el turismo y genere actividad económica. Este tipo de iniciativas contribuyen a atraer visitantes, favorecen el consumo en los establecimientos del Grao y proyectan la imagen de Castellón como un destino atractivo para disfrutar durante todo el verano".

Novedades este año

Esta edición incorporará importantes novedades, entre las que destaca una pista de patinaje que ampliará las opciones de ocio para todos los públicos. Asimismo, volverá a instalarse el carrusel que ya fue uno de los grandes atractivos el pasado año y, como novedad, se incorporará un Jumper, una gran colchoneta hinchable diseñada para el disfrute de los más pequeños.

Además, el evento irá de la mano de la concejalía de Comercio con una iniciativa destinada a impulsar la actividad económica del Grau. Para ello, se habilitará un gran directorio en el que aparecerán todos los establecimientos y servicios comerciales del distrito marítimo, acompañado de una campaña promocional con grandes bolsas decorativas e "instagrameables", de 1,5 metros de ancho por 1,2 metros de alto, pensadas para que vecinos y visitantes puedan fotografiarse y compartir las imágenes en redes sociales.

Por otra parte, ya se encuentra en funcionamiento el tren turístico, que ofrecerá varias frecuencias diarias con recorridos por el litoral y, como complemento, una ruta especial todos los sábados para descubrir la Marjaleria.

Por su parte, la teniente de alcalde del Grau ha subrayado que "la programación de este verano demuestra, una vez más, que el Grao se ha convertido en el gran epicentro del ocio estival de Castellón. Tras el Festival Internacional del Viento, las actividades organizadas en el Planetario, las fiestas de Sant Pere, la celebración de la Virgen del Carmen, la programación de El Grao a la Fresca, el SOM Festival o la puesta en marcha del tren turístico, hoy incorporamos una nueva propuesta muy esperada por vecinos y visitantes como es SolMarket".

Giner ha querido poner en valor "la excelente colaboración que mantenemos con la Autoridad Portuaria, una alianza estratégica que hace posible sacar adelante proyectos como este. Trabajar de la mano del Puerto nos permite seguir dinamizando el Grao, aprovechar todo el potencial del frente marítimo y consolidarnos como uno de los destinos de referencia del Mediterráneo durante el verano".

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La nueva edición de SolMarket reafirma así su apuesta por el Grao de Castellón como uno de los principales escenarios de la programación estival de la ciudad, contribuyendo a dinamizar el Puerto de Azahar y ofreciendo una propuesta de ocio gratuita que impulsa la actividad turística, comercial y hostelera del entorno.