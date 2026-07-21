A vueltas con las nuevas bases para presentarse a reina de las fiestas de Castelló

A dos días de la elección de las reinas de las fiestas de Castelló 2027, el Grupo Municipal Socialista ha lamentado que el gobierno de Begoña Carrasco haya rechazado elaborar un informe de impacto de género sobre las nuevas bases para la elección de las reinas y su corte de honor de las fiestas de 2027. Una normativa que incorpora por primera vez la recomendación de que las candidatas mantengan la “compostura” también en su vida personal. El PSPV considera que se trata de un cambio que merece, como mínimo, una evaluación técnica desde la perspectiva de la igualdad, una posibilidad que el ejecutivo local ha descartado sin ofrecer ninguna justificación de fondo.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, recuerda que el PSPV solicitó formalmente ese informe en el seno de las comisiones informativas para conocer si la nueva redacción de las bases se ajusta a los principios de igualdad y no discriminación. Sin embargo, la respuesta de la concejala de Fiestas, Noelia Selma, fue que el Patronato no lo solicitará porque “nunca se había pedido”, pese a que las bases son finalmente aprobadas por el Consejo Rector del Patronato Municipal de Fiestas.

Para Puerta, "la cuestión no es si ese informe se había solicitado antes o no; la cuestión es que las bases han cambiado y ahora incluyen una referencia expresa a la vida personal de las candidatas que no existía anteriormente. Si el ayuntamiento incorpora un criterio nuevo que afecta exclusivamente a mujeres, lo mínimo exigible es analizar sus consecuencias desde la perspectiva de la igualdad", ha señalado.

La portavoz socialista subraya que el problema no es únicamente la inclusión de esa cláusula, sino también su absoluta indeterminación. “¿Quién decide qué es tener compostura en la vida personal? ¿Con qué criterios objetivos? ¿Qué comportamientos pueden considerarse adecuados o inadecuados? Una administración pública no puede ampararse en conceptos tan subjetivos cuando regula el acceso a una representación institucional”.

Desde el PSPV recuerdan además que esta exigencia no se aplica a ningún otro cargo representativo de las fiestas. “No se pide compostura en la vida personal al presidente de la Junta de Fiestas, ni a los presidentes de las gaiatas, ni a ningún otro representante festero. Resulta muy significativo que ese escrutinio sobre la vida privada recaiga precisamente sobre unas representantes que, por definición, son mujeres”.

El grupo socialista lamenta que Carrasco se niegue a evaluar el impacto de género de las nuevas bases / Mediterráneo

Estereotipos

Para Patricia Puerta, esta diferencia de trato evidencia que “todavía persisten estereotipos que someten a las mujeres a un nivel de vigilancia sobre su comportamiento privado que nunca se plantea respecto a los hombres”. Por ello, considera “incomprensible” que el gobierno de Begoña Carrasco haya rechazado siquiera estudiar si la nueva regulación puede tener un impacto de género.

El Grupo Municipal Socialista ha querido dejar claro que esta reivindicación “no va dirigida en ningún caso contra las jóvenes que concurren a la elección de las reinas y damas de la ciudad, a quienes deseamos toda la suerte y trasladamos nuestro máximo respeto y reconocimiento”. Al contrario, añade Puerta, “ellas son las primeras que merecen unas bases modernas, claras y respetuosas con sus derechos, que valoren su compromiso con las fiestas sin extender el juicio a su esfera personal”.

El PSPV insiste en que las fiestas de Castelló deben seguir siendo un espacio de convivencia, tradición e igualdad y considera que las normas que regulan su máxima representación “deben estar libres de cualquier criterio que pueda dar pie a interpretaciones subjetivas o a un tratamiento desigual entre mujeres y hombres”.