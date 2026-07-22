Las altas temperaturas pueden poner en riesgo el patrimonio arbóreo de Castelló

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al gobierno de Begoña Carrasco la elaboración de un estudio técnico sobre el estado del arbolado y las zonas verdes de Castelló y un plan de acción que permita proteger uno de los principales patrimonios ambientales de la ciudad frente a los efectos cada vez más evidentes del cambio climático.

La iniciativa llega después de que el PSPV preguntara el pasado lunes, en el seno de las comisiones informativas, por las medidas previstas por el ayuntamiento ante el deterioro que presentan numerosos árboles y espacios verdes como consecuencia de las altas temperaturas y la falta de lluvias. En concreto, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado al equipo de gobierno que incremente el riego de parques, jardines y arbolado urbano para evitar que la situación continúe agravándose durante los meses de verano.

El portavoz adjunto socialista, José Luis López, considera que "el cambio climático obliga a cambiar también la manera de gestionar nuestras zonas verdes". En este sentido, señala que "no basta con anunciar nuevas plantaciones; es imprescindible cuidar y conservar el patrimonio arbóreo que ya tenemos".

Jardín Rafalafena. / Mediterráneo

López recuerda que el arbolado urbano constituye una infraestructura verde esencial para reducir la temperatura en las calles, generar espacios de sombra, mejorar la calidad del aire y hacer frente al denominado efecto isla de calor. "Cada árbol que conseguimos conservar es un aliado frente a las olas de calor y una inversión en salud pública y calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas", ha afirmado.

Por ello, desde el PSPV se propone elaborar un diagnóstico del estado del arbolado de toda la ciudad que permita identificar las zonas con mayor estrés hídrico, evaluar las necesidades de riego y mantenimiento y establecer prioridades de actuación allí donde el estrés hídrico y la pérdida de masa arbórea sean mayores.

Ese trabajo, según explica López, debería servir de base para un plan de acción definido, con actuaciones dirigidas a reforzar el mantenimiento, optimizar los sistemas de riego, proteger los ejemplares maduros, planificar las reposiciones y adaptar las futuras plantaciones a las nuevas condiciones climáticas.

El portavoz adjunto socialista recuerda además que esta propuesta complementa la estrategia de adaptación al cambio climático defendida por el PSPV en el último pleno municipal, donde se planteó la creación de una Red Local de Refugios Climáticos y un Plan Municipal de Sombra, “que lamentablemente volvió a bloquear la alcaldesa, Begoña Carrasco, plegada cada vez más a las tesis negacionistas de sus socios de Vox”.