El Big Twin ya tiene fecha en Castelló: consulta las fechas

Big Twin volverá al Pinar del Grao de Castelló del 10 al 13 de septiembre de 2026 con una nueva edición que mantiene intacta la esencia motera del evento, pero refuerza su carácter abierto, familiar y conectado con la ciudad. La cita, considerada una de las concentraciones moteras con mayor trayectoria del territorio y que ya cuenta con 40 ediciones a sus espaldas, reunirá durante cuatro días motos, música en directo, rutas, gastronomía, market, bike show, actividades familiares, zona kids y cultura biker en el entorno natural del Pinar del Grao.

La teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, ha destacado que “el Grao y Big Twin siempre han ido de la mano, porque esta concentración forma parte desde hace años de la identidad y de la programación del distrito marítimo”.

Giner ha señalado que “se trata de un evento que contribuye a dinamizar el Grao, atrae visitantes, genera actividad en la hostelería y el comercio y ofrece una propuesta de ocio abierta tanto al público motero como a las familias y al conjunto de la ciudadanía”.

La teniente de alcalde también ha puesto en valor que “su celebración en septiembre permite prolongar la temporada estival y mantener la actividad en el distrito marítimo más allá de los meses centrales del verano, reforzando la proyección turística y social del Grao”.

Por su parte, la concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha señalado que “Big Twin es un ejemplo de cómo los grandes eventos nos permiten diversificar la oferta turística de Castellón y atraer visitantes motivados por experiencias únicas, en este caso vinculadas al mundo de la moto, la música y el ocio”.

Miralles ha añadido que “la incorporación de una programación más familiar amplía el atractivo del evento y nos permite llegar a nuevos públicos, reforzando la apuesta de Castellón por un turismo de calidad, capaz de combinar grandes citas con una amplia oferta gastronómica, cultural y de naturaleza”.

Tras una edición 2025 especialmente significativa por la celebración de su 40 aniversario, Big Twin afronta ahora una nueva etapa con el objetivo de ampliar su conexión con la ciudad y con nuevos públicos. La moto seguirá siendo el eje central del evento, pero la programación incorporará propuestas pensadas también para familias, vecinos, visitantes y personas que quieran disfrutar de un plan diferente al aire libre.

Bajo el lema “El rugido se vive en familia”, Big Twin 2026 quiere expresar precisamente esa evolución: el rugido sigue siendo el símbolo del evento, pero se abre también a niños, familias, vecinos, visitantes y a todas aquellas personas que quieran acercarse al ambiente del Pinar del Grao.

El evento mantendrá su vínculo con la cultura biker, la música y la comunidad motera, pero reforzará también su dimensión como propuesta de ocio, turismo y dinamización del Grao. En este sentido, la organización trabaja en una edición accesible durante el día, con protagonismo del market, la gastronomía, las actividades familiares, juegos para todos los públicos y espacios abiertos. El objetivo es que el Pinar del Grao se convierta durante esos días en un punto de encuentro para moteros, familias, visitantes y ciudadanía.

Desde la organización señalan que esta evolución no supone alejarse del origen del evento, sino hacerlo crecer: “Big Twin tiene una historia muy potente y una comunidad motera que forma parte de su identidad. Este año queremos mantener esa esencia, pero abrir más la experiencia. Queremos que quien venga al Pinar encuentre motos, música y cultura biker, pero también gastronomía, actividades, ambiente familiar y una forma diferente de vivir el Grao”, afirma Enrico Grossi, responsable de la organización.

Música en directo durante todo el fin de semana

La música volverá a acompañar la experiencia Big Twin como uno de los contenidos destacados de la edición, con una programación vinculada al rock, el blues, el garage, el hard rock y otros sonidos conectados con el universo motero.

El cartel musical previsto arrancará el viernes con Love Factory a las 19:00 h, Five a las 21:00 h, The Dirty, tributo a Mötley Crüe, a las 23:00 h, y Obús a la 1:00 h.

El sábado, la programación continuará desde el mediodía con Mind Game a las 12:00 h y una sesión de DJ a las 14:00 h. Por la tarde y noche actuarán Back to Hills a las 19:00 h, Resilientes a las 21:00 h y Lujuria a las 23:00 h, antes de una nueva sesión de DJ a la 1:00 h.

El domingo, la música seguirá presente con Simago Lemons a las 12:00 h y Dusting a las 14:00 h. La programación definitiva, así como los detalles de acceso a los conciertos y actividades, se anunciarán próximamente a través de los canales oficiales del evento.

Bike Show, rutas y cultura biker

Junto a los conciertos, Big Twin 2026 volverá a poner el foco en la cultura motera con rutas, espacios de encuentro y actividades vinculadas al mundo del motor. Entre ellas destacará el Bike Show, una de las propuestas más esperadas por los aficionados, donde las motos personalizadas, el diseño, la preparación y el estilo propio de la cultura custom tendrán un papel protagonista.

El evento mantendrá así su conexión con la comunidad biker, ofreciendo contenidos pensados para quienes viven la moto como una forma de identidad, ruta y encuentro. La organización dará a conocer próximamente los detalles concretos de las actividades moteras, horarios, recorridos y espacios vinculados a la concentración.

Una edición más abierta al Grao y a las familias

Big Twin 2026 reforzará también su dimensión familiar y ciudadana. Durante el día, el Pinar del Grao se convertirá en un espacio abierto a distintos públicos, con protagonismo del market, la gastronomía, los foodtrucks, la zona kids y las actividades familiares.

El objetivo es que el evento no sea percibido únicamente como una concentración motera, sino como una experiencia de ocio capaz de dinamizar el Grao durante todo el fin de semana. La propuesta busca atraer tanto al público motero tradicional como a familias, visitantes, vecinos y personas que quieran disfrutar de un plan diferente al aire libre.

El entorno del Pinar, la cercanía con la playa, el puerto, la restauración local y la vida del Grao forman parte del valor diferencial de esta edición. Big Twin no solo quiere reunir motos: quiere invitar a vivir Castellón desde una experiencia ligada al motor, la música, la gastronomía y el ambiente mediterráneo.