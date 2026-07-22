Fiestas
Estas son las candidatas a damas de la ciudad (mayores e infantiles) de las fiestas de Castelló 2027
La elección tendrá lugar este jueves
Castelló vivirá este jueves, uno de los días más importantes del ciclo festero, la elección de las reinas de las fiestas y damas de la ciudad 2027. Como ya avanzó Mediterráneo, tras cerrarse el plazo de inscripción, el Ayuntamiento ha recibido un total de 11 candidaturas adultas y nueve infantiles, de las cuales, tres también son aspirantes a reina y dos a reina infantil. Las tres jóvenes que optarán al máximo cargo de la representación festera en 2027 son, por orden alfabético: Marta Armijo Cabedo (madrina de la gaiata 11 Forn del Pla); María Collados Marzá (madrina de la gaiata 15 Sequiol) y Belén Mateu (madrina de la gaiata 7 Cor de la Ciutat). Además, las tres también aspiran a ser damas de la ciudad.
Asimismo, la elección de la reina infantil contará con dos aspirantes. Optarán al cargo Emma Ferrer Blasco (madrina de la gaiata 5 Hort dels Corders) --también se presenta a dama infantil de la ciudad-- y Nayra Luque Beltrán (dama infantil de la ciudad 2026).
Por otra parte, según ha podido saber Mediterráneo a través de las redes sociales de las diferentes comisiones de sector, las jóvenes que solamente se presentan a damas de la ciudad son las siguientes por orden del número de sus respectivas gaiatas: Paula Beltrán Soler (madrina gaiata 1 Brancal de la Ciutat 2026), Nuria García Falomir (madrina gaiata 2 Fadrell 2026), Claudia Beltrán Palencia (madrina gaiata 6 Farola-Ravalet 2026), Andrea Naches Montesinos (madrina gaiata 8 Portal de l'Om 2026), Edurne López Doménech (madrina gaiata 10 El Toll 2026), Claudia Albert Giner (madrina gaiata 12 El Grau 2026), Tania Candel Martínez (madrina gaiata 17 Tir de Colom 2026) y Llanos Martorell Pozo (madrina gaiata 18 Crémor 2025).
Por lo que respecta a las aspirantes que únicamente se presentan a damas infantiles de la ciudad son las niñas: Lledó Sales Traver (madrina infantil gaiata 1 Brancal de la Ciutat 2026), Julia Granados Omella (madrina infantil gaiata 11 Forn del Pla 2026), María Salom Fallán (madrina infantil gaiata 12 El Grau), Daniela González Alcantud (madrina infantil gaiata 14 Castalia), Isabella Gallego Sánchez-Pantoja (madrina infantil gaiata 17 Tir de Colom 2026), Alma Fullera Nieto (madrina infantil gaiata 18 Crémor 2026) y Vega Segura Mora (madrina infantil gaiata 19 La Cultural 2026).
Este jueves por la tarde se conocerán los nombres de las 14 castellonenses que ostentarán la máxima representación festiva de Castelló en 2027. Una tarde marcada por los nervios, la ilusión y la expectación por conocer quiénes serán las nuevas reinas y damas de la ciudad que representarán a la capital de la Plana durante el próximo ciclo festivo.
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