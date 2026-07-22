Castelló no cierra por vacaciones: planes, ocio y actividades para jóvenes hasta el 31 de agosto

Un año más, la ciudad de Castelló se encuentra en pleno verano y vuelve la sensación de que todos los locales han cerrado, muchos jóvenes se han marchado y a los que no se van de la ciudad, no les queda otra que pasar calor y aburrimiento. Pero, por el contrario, hay numerosas opciones de ocio que el municipio ofrece para quienes optan por no salir.

Hasta el 31 de agosto, hay un amplio programa de actividades en playas, cine al aire libre, propuestas culturales, refugios climáticos, festivales de música, ocio nocturno, chiringuitos y todo tipo de planes que los jóvenes pueden disfrutar.

Deporte gratuito en la playa

Cada verano, el Ayuntamiento de Castelló organiza sesiones deportivas gratuitas en las playas del municipio. Estas son las actividades y los horarios.

GAP (Glúteos, Abdominales y Piernas)📍Playa del Gurugú📅Lunes, miécoles y viernes 🕒07:50 – 08:50 h

Chi Kung (respitación, meditación y movimientos corporales)📍Playa del Serradal (junto a la biblioteca)📅Lunes 🕒08:00 – 09:30 h

Ejercicios Taoístas (respiración, meditación y movimientos suaves)📍Playa del Serradal (junto a la biblioteca)📅Miércoles 🕒08:00 – 09:30 h

Entrenamiento Funcional Acuático📍Playa del Pinar (Planetario)📅Martes y jueves 🕒07:50 – 08:50 h

Yoga📍Playa del Pinar (junto al Marquina)📅Martes 🕒 20:00 – 21:00 h📅Jueves 🕒 08:00 – 09:00 h

StayONfit📍Playa del Pinar (Planetario)📅Lunes, miércoles y viernes📍Playa del Gurugú📅Martes y jueves 🕒19:15 – 20:15 h

Ritmos (coreografías a la orilla del mar)📍Playa del Gurugú📅Lunes, miércoles y viernes📍Playa del Pinar (Planetario)📅Martes y jueves 🕒 20:30 – 21:30 h

Actividades gratuitas para jóvenes: Ruta 16-30 y Estiu Jove

Los jóvenes también disponen de numerosas propuestas gratuitas durante el verano. Entre ellas destaca Ruta 16-30, un programa municipal dirigido a personas de entre 16 y 30 años que incluye actividades como pádel, yoga, piragüismo, paddle surf, senderismo, talleres de cocina… Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web habilitada por el Ayuntamiento.

Por su parte, el área de Juventud de Castelló también organiza actividades gratuitas para adolescentes de entre 12 y 17 años. Dentro de esta agenda destaca el Espacio Joven, situado en el Grau de Castelló, que abre todos los días de 18:00 a 21:00 horas y desde el que se organizan excursiones, talleres, juegos de mesa y otras actividades de ocio. Toda la información puede consultarse a través de la página web y las redes sociales de Juventud Castelló.

Descuentos con Carnet Jove

Los titulares del Carnet Jove pueden beneficiarse de diferentes descuentos este verano:

Aquarama: 10% de descuento en la entrada general al comprarla en taquilla.

de descuento en la entrada general al comprarla en taquilla. Arenal Sound: 10% de descuento en abono general y entrada de día del jueves 30 de julio, el viernes 31 y sábado 1 de agosto.

Ocio nocturno y chiringuitos

En el centro de la ciudad

Aunque muchos pubs y discotecas cierran durante el verano, todavía quedan algunas opciones para quienes quieran salir a bailar sin desplazarse hasta la playa.

📍Consentida Pub. Seguirá abierto durante julio y ampliará su horario hasta las 05:00 de la mañana.

📍Walaby's. Pondrá su entrada gratuita durante el verano

📍Elegant. Esta discoteca continuará abierta los próximos meses.

Chiringuitos en la playa

Durante los meses estivales gran parte del ocio nocturno se traslada a la playa, con varios chiringuitos destacados en el Grau.

📍El recreo. En el Moll de Costa para un tardeo mirando al mar en un espacio con tres ambientes: zona remember, zona house classics y zona pop/rock de los 80's y 90's.

📍Darma. Se ha convertido en uno de los puntos de encuentro para los amantes de la música latina y este verano tiene una agenda llena de lunes a viernes, que incluye desde noches de salsa y bachata hasta shows en directo.

📍El Solé. Lugar de referencia para los aficionados al reggae y al ambiente del Rototom.

Solmarket

Llega el Solmarket a Castelló, un recinto que se mueve por la costa mediterránea con foodtrucks, música en directo, espectáculos, talleres infantiles y otro tipo de experiencias al aire libre. Se pueden consultar las actividades y el mapa del recinto en su página web.

📍Puerto de Azahar, Grao de Castelló 📅 24 de Julio al 16 de Agosto 🕒De lunes a domingo de 19:00h a 00:00h

Más planes para hacer en Castelló

La ciudad también ofrece otras alternativas de ocio para quienes buscan algo diferente.

Camas elásticas. Existen varios locales en la ciudad que cuentan con colchonetas, toboganes y piscinas de bolas para adultos.

Existen varios locales en la ciudad que cuentan con colchonetas, toboganes y piscinas de bolas para adultos. Laser tag. Dispararse con pistolas láser entre amigos puede ser un plan diferente y divertido

Dispararse con pistolas láser entre amigos puede ser un plan diferente y divertido Bolera. Siempre es una buena opción para pasar la tarde bajo aire acondicionado

Siempre es una buena opción para pasar la tarde bajo aire acondicionado Cine. Los miércoles tienen entrada reducida por el día del espectador y de lunes a jueves se ofrece una tarifa de descuento con el carné joven.

Los miércoles tienen entrada reducida por el día del espectador y de lunes a jueves se ofrece una tarifa de descuento con el carné joven. Rocódromo. Una opción deportiva cada vez más popular.

Una opción deportiva cada vez más popular. Surfers Castelló. Situado frente al Planetario, alquilan material y realizan clases de surf, paddle surf, kayak y otras actividades acuáticas.

Situado frente al Planetario, alquilan material y realizan clases de surf, paddle surf, kayak y otras actividades acuáticas. Warp Zone. Ciber gaming con alquiler consolas y realidad virtual para los aficionados a los videojuegos.

Calendario cine de verano

El cine de verano regresa un año más a las playas y barrios de Castelló con una programación para todos los públicos.

📅 Viernes 24 de julio | 🕒 22:00 | 🎥 Coartadas |📍Grupo Perpetuo Socorro (Distrito Sur).

📅 Sábado 25 de julio | 🕒 22:00 | 🎥 Voy a pasármelo mejor |📍Parque Litoral del Grao.

📅 Viernes 31 de julio | 🕒 18:00 | 🎥 Polizón (+12) IV Ciclo de Ciencia Ficción |📍Planetario.

📅 Sábado 8 de agosto | 🕒 22:00 | 🎥 Mufasa: El Rey León |📍Caseta de la Marjalería (Grao).

📅 Viernes 21 de agosto | 🕒 18:00 | 🎥 The Martian (+7) IV Ciclo de Ciencia Ficción |📍Planetario.

📅 Sábado 22 de agosto | 🕒 22:00 | 🎥 El Casoplón |📍Parque Litoral del Grao.

📅 Viernes 28 de agosto | 🕒 18:00 | 🎥 Ad Astra (+7) IV Ciclo de Ciencia Ficción |📍Planetario.

Refugios climáticos en Castelló

Las sucesivas olas de calor están convirtiendo los veranos en un auténtico desafío. Ante temperaturas cada vez más extremas, los ciudadanos buscan alternativas de ocio y descanso que les permitan disfrutar del verano sin sufrir los efectos del calor. Además del centro comercial, existen otras alternativas de que pueden servir como refugio climático en la ciudad como pueden ser los museos, bibliotecas, la piscina municipal y el auditorio.

Museos

Los museos permiten disfrutar del aire acondicionado mientras se descubre el patrimonio cultural y artístico, destacan 5 museos en Castelló.

📍Museo de Bellas Artes 📅 De martes a domingo 🕒10:00 a 13:50 h y 16:00 a 19:50 h | domingos solo por la mañana

📍Espacio de Arte Contemporáneo 📅 De martes a domingo 🕒 10:00 a 14:00 h y 16:00 a 20:00 h | domingos solo por la mañana

📍Museo de Etnología 📅 De martes a domingo 🕒10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h | domingos de 10:00 a 14:00 h

📍Museo del Mar 📅De martes a jueves 🕒10:00 a 14:00 h 📅 Viernes y sábados 🕒10:00 a 13:00 h y 17:00 a 20:00 h

📍Planetario 📅martes a sábado 🕒10:30 a 13:45 h y 17:00 a 20:45 h | domingos y festivos solo por la mañana

El planetario, además de exposiciones gratuitas bajo este horario, contará con una intensa programación durante los meses de verano. Entre las actividades más interesantes para el público joven destacan sus proyecciones divulgativas a precios asequibles: 4 euros la entrada general y 3 euros la entrada reducida.

Auditorio y piscina

Castelló contará con un refugio climático oficial, con áreas de descanso, mesas, enchufes, agua y conexión wifi. Se encuentra en el Auditorio de Castelló y abre de lunes a viernes del 8 de julio al 14 de agosto 🕒 09:00 a 14:00 h

Otra buena alternativa para combatir el calor es la piscina del Pinar, cuya entrada diaria tiene un precio de 2,75 euros.

Bibliotecas para refugiarse del calor

Las bibliotecas públicas son un excelente refugio climático. Espacios tranquilos, con acceso a internet y lectura gratuita, ideales para pasar unas horas alejados de las altas temperaturas. Castelló cuenta con las siguientes bibliotecas:

📍Biblioteca Manuel Azaña: Calle de Manuel Azaña, 8, 12006.

📍Biblioteca Censal: Calle del Rio Danubio, 21, 12005.

📍Biblioteca Salera: Cuadra de la Salera, s/n, 12006.

📍Biblioteca Rafalafena: C/Rafalafena, 29

📍Biblioteca Antigua Estación: Plaza de Espanya, 12006.

📍Biblioteca Primer Molí: Plaza Primer Molí, s/n, 12004.

📍Biblioteca Sant Agustí-Sant Marc: Calle Albacete, 27, 12004.

Lo que no te puedes perder en fuera de la ciudad

El verano es una oportunidad perfecta para explorar nuevos planes sin necesidad de irse lejos. Durante julio y agosto, la provincia de Castellón vive una exposión de cultura y actividad. Estas son algunas opciones para disfrutar cerca de la ciudad.

Jazz bajo las estrellas

Para quienes quieran disfrutar de una velada especial, el Club Palasiet de Benicàssim organiza, hasta el 26 de agosto, cenas-concierto frente al mar con artistas del jazz nacional e internacional.

Festivales de música

Si algo caracteriza el verano en de Castellón es la gran cantidad de festivales que se celebran durante este período. Estas son algunas de las citas más destacadas:

SOM Festival : del 17 al 30 de julio.

: del 17 al 30 de julio. Aplec dels Ports (gratuito): del 24 al 26 de julio.

(gratuito): del 24 al 26 de julio. Arenal Sound : del 30 de julio al 2 de agosto.

: del 30 de julio al 2 de agosto. Millars Rock Fest : del 14 al 16 de agosto.

: del 14 al 16 de agosto. Rototom Sunsplash: del 17 al 22 de agosto.

Las fiestas de los pueblos, un clásico del verano

Si hay una tradición que nunca falla durante los meses estivales son las fiestas de los pueblos. Además de ofrecer una alternativa diferente a la oferta habitual de ocio nocturno, permiten descubrir la cultura y el ambiente festivo de numerosos municipios de la provincia.

Multitud de localidades tendrán fiestas este verano, algunas de las más cercanas a la ciudad serán: la Pobla Tornesa, Borriol, Nules, Vall d'Alba, Vilafamés, l'Alcora... hay que estar atentos confome vayan saliendo sus programaciones.

Ríos, pozas y naturaleza para refrescarse

Quienes dispongan de coche pueden aprovechar el verano para descubrir algunos de los rincones más refrescantes de la provincia. Algunos planes excelentes para fines de semana pueden incluir:

Ríos y pozas

Nuestra provincia cuenta con una gran cantidad de ríos y pozas de agua fría, cristalina y enmarcadas en montaña y naturaleza. Algunos de los más destacados son:

📍Pozo Negro (Fuentes de Ayódar).

📍Salto de la Novia (Navajas).

📍Fuente de los Baños (Montanejos).

📍La Font de Sant Pere (Benifassà).

Playas no urbanizadas

Parece impensable pero existen todavía algunas playas de aguas cristalinas donde te puedes dar un baño sin vislumbrar edicificios, hoteles u asfalto. Se encuentran en:

📍La Renegà.

📍El Parque Natural de la Serra d'Irta.

Rutas ideales para el verano

Para los amantes del senderismo no está todo perdido durante estos meses, existen sendas al rededor de ríos y pozas que refrescan el camino.

📍Ruta de los Molinos del Agua (Lucena del Cid).

📍Ruta del Río Carbó (Villahermosa del Río).

📍Ruta por el Río Villa Hermosa (Argelita).