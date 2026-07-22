Castelló da un nuevo impulso a los servicios públicos con más de 3 millones de euros

El concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha anunciado tras la celebración de la Comisión Plenaria de Impulso Económico, Empleo y Capital Humano que el Ayuntamiento de Castellón aprobará en el próximo pleno municipal la segunda modificación de crédito del Presupuesto Municipal de 2026.

Redondo ha resaltado que “esta operación permitirá incorporar más de 3 millones de euros para reforzar los servicios públicos, mejorar la atención social, avanzar en la modernización de la administración municipal y apoyar la actividad de entidades y organismos de la ciudad”.

El concejal ha señalado que esta modificación de crédito responde a la buena gestión de las cuentas municipales y permitirá continuar reforzando aquellas áreas que requieren una mayor atención.

Más recursos para la Policía Local y Modernización

Según ha avanzado Redondo, esta modificación incorpora 300.000 euros destinados a la mejora del área de Seguridad y la Policía Local de Castellón. “Porque la seguridad es una prioridad para este Gobierno y ello exige una gestión responsable y previsora”. Además “queremos un Ayuntamiento cada vez más ágil, más eficiente y capaz de ofrecer mejores servicios aprovechando las oportunidades que ofrece la innovación tecnológica”, ha indicado Redondo.

Juan Carlos Redondo, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Castelló / Mediterráneo

Desestimación de las enmiendas de la oposición

Juan Carlos Redondo también se ha referido a la desestimación en la Comisión Plenaria celebrada hoy de las enmiendas planteadas por los partidos de la oposición a esta modificación de crédito.

El edil ha comentado al respecto que “no se han incluido estas enmiendas porque ya se contemplan en otras partidas e iniciativas contempladas por el Gobierno municipal como ya ocurre con el tema de la vivienda, donde precisamente estamos centrando gran parte de los esfuerzos de esta legislatura, con iniciativas pioneras en este Ayuntamiento como las ayudas al alquiler joven o la mayor cantidad nunca destinada a la compra de vivienda social”.

También se ha referido a la propuesta de la oposición respecto al reparto de partidas dirigidas al Grau o a la concejalía de Barrios con la misma cantidad en cada uno de los distritos.

Redondo ha explicado respecto a esta enmienda que “cada distrito cuenta con un peso poblacional y necesidades propias, por lo que este reparto no corresponde con lo que nuestros barrios necesitan”. Así, el concejal de Hacienda ha explicado que “con la propuesta de la oposición el Grau vería reducidas en más de un 50% las aportaciones actuales, algo que desde el equipo de gobierno no vamos a permitir”.