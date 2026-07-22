Las cinco medidas para crear más espacios 'frescos' en 18 colegios de Castelló

El equipo redactor de los proyectos para materializar los oasis climáticos en los patios de 18 colegios de Castelló y, de esta forma, permitir lugares más frescos ya está trabajando en perfilar cada una de estas iniciativas de manera pesonalizada e individualizada tras haber visitado estos centros escolares, según ha destacado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. Con un presupuesto de 1,8 millones de euros cofinanciado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021-2027, el programa de mejora de los colegios va tomando forma, cuenta con la colaboración de SEO/BirdLife y permitirá la implantación de cinco medidas que mejorarán la calidad de vida de los escolares, su bienestar y salud.

Así, este proyecto llevará a cabo la creación de más zonas de sombra, de pérgolas, cubiertas vegetales, huertos escolares y espacios de descanso en los patios que tomarán forma tras el proceso de participación ciudadana que ya ha culminado con éxito "gracias a la colaboración de todas las partes implicadas". De esta forma, cada patio contará con las medidas de mejora que haya elegido la comunidad educativa y que se adapte al espacio del que disponga tras el estudio de los expertos. "Cada uno de los proyectos, de estos nuevos patios, será único y con personalidad propia, adaptados a las características y a la casuística de cada colegio con el objetivo de que las futuras actuaciones respondan a las necesidades reales de quienes utilizan estos espacios diariamente", ha destacado Carrasco.

La alcaldesa ha resaltado que este proyecto en los 18 patios escolares de Castelló continúa desarrollándose conforme a los plazos establecidos en el contrato y que las primeras fases desarrolladas durante los meses de mayo y junio han estado centradas en un proceso de participación y co-diseño. "Quermos seguir protegiendo a los castellonenses más vulnerables, nuestros niños y niñas, de los riesgos que tiene el cambio climático haciendo posibles unos patios que cuidan y que mejorarán el entorno de estos colegios", ha manifestado la primera edila.

Estanques y cubiertas vegetales

No obstante, Castellón Naturaleza en Red no solamente abordará las mejoras en los colegios si no que mejorará estanques ubanos, la cubierta vegetal de la plaza Santa Clara y la renaturalización de rotondas estratégicas contando con un presupuesto total de 3,5 millones y "apostando por una ciudad más paseable, más sostenible y con más calidad de vida para todos los vecinos". Además, Carrasco ha recordado que el Ayuntamiento está trabajando en el diseño de un mapa de oasis climáticos repartidos por toda la ciudad para que los castellonenses puedan localizar edificios municipales y otros espacios distribuidos por toda la ciudad en los que refugiarse cuando se produzcan alertas por altas temperaturas.