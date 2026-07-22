El Gobierno de Castelló participa en la fiesta de Santa María Magdalena en su ermita junto al Castell Vell

La concejala de Fiestas y Ermitas, Noelia Selma, acompañada por otros concejales de Gobierno municipal, además de la Reina de las Fiestas, Clara Sanz y el presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos, ha asistido a la celebración de la fiesta de Santa María Magdalena que ha tenido lugar en el entorno de la emita dedicada a esta Santa junto al Castell Vell. Una cita en la que han participado también diferentes cofradías y entidades festivas de la ciudad, como la Cofradía de Santa María Magdalena, con sede en la Parroquia de San Vicente Ferrer de Castellón.

La celebración, como es habitual, ha contado con una pequeña procesión partiendo desde la explanada junto al cerro de la Magdalena, a lo que le ha seguido una misa, ya dentro de la propia ermita. Tras la misma, los participantes en este acto han compartido un “porrat” popular.

Noelia Selma ha destacado el simbolismo de esta fiesta “que está directamente relacionada con uno de los elementos principales para la ciudad de Castellón como es la ermita junto al Castell Vell, que fue dedicada a Santa María Magdalena y que es orígen de la historia de la ciudad de Castellón. Una ermita que es también lugar imprescindible en nuestras fiestas fundacionales que, por este motivo histórico, llevan el nombre de la Santa que es titular del pequeño templo en el cerro donde fueron pobladores, como cuenta la tradición, quienes más tarde, gracias al Privilegi de Trasllat del que cumplimos este año 775 años, fueron los fundadores de la ciudad de Castellón”.

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Selma ha agradecido “el cariño y el compromiso de todas las personas y entidades que hacen posible esta celebración tan especial. El Gobierno municipal va a estar a su lado y al de tradiciones tan entrañables como esta que unen historia, devoción y las fiestas de la ciudad de Castellón”.