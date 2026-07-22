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Homenaje a los falangistas Cernuda y Velasco junto a la cruz que estaba en el Ribalta de Castelló

50 miembros de la entidad exigen que el lábaro vuelva al parque

Imagen superior de la cruz que ahora está en la explanada de la iglesia de Santo Tomás.

Imagen superior de la cruz que ahora está en la explanada de la iglesia de Santo Tomás. / Mediterráneo

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Alrededor de 50 miembros de la Asociación Cultural Memorial Cernuda y Velasco han rendido homenaje a los dos fundadores de la Falange Española en Castellón en la época de José Antonio Primo de Ribera con una misa en la iglesia de Santo Tomás y un acto junto a la cruz que estaba en el parque Ribalta y que fue retirada, en enero de 2023, por considerarse como monumento franquista por la ley de Memoria Histórica y que ahora se levanta en la explanada de esta parroquia tras acogerla el Obispado.

Un momento del homenaje junto al lábaro.

Un momento del homenaje junto al lábaro. / Mediterráneo

Según explicó Jesús Alcalá, jefe de prensa del Memorial Cernuda y Velasco, los asistentes al evento exigieron que la cruz vuelva a su lugar anterior «en cumplimiento de la sentencia del TSJCV».

Noticias relacionadas y más

Compromís

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló y miembro del anterior gobierno local, Ignasi Garcia, afirmó que el hecho de que «se realicen actos falangistas de exaltación de la dictadura franquista junto a la cruz demuestra lo acertado que fue que este lábaro estuviera dentro del Catálogo de Monumentos Franquistas».

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