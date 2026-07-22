Acto
Homenaje a los falangistas Cernuda y Velasco junto a la cruz que estaba en el Ribalta de Castelló
50 miembros de la entidad exigen que el lábaro vuelva al parque
Alrededor de 50 miembros de la Asociación Cultural Memorial Cernuda y Velasco han rendido homenaje a los dos fundadores de la Falange Española en Castellón en la época de José Antonio Primo de Ribera con una misa en la iglesia de Santo Tomás y un acto junto a la cruz que estaba en el parque Ribalta y que fue retirada, en enero de 2023, por considerarse como monumento franquista por la ley de Memoria Histórica y que ahora se levanta en la explanada de esta parroquia tras acogerla el Obispado.
Según explicó Jesús Alcalá, jefe de prensa del Memorial Cernuda y Velasco, los asistentes al evento exigieron que la cruz vuelva a su lugar anterior «en cumplimiento de la sentencia del TSJCV».
Compromís
Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló y miembro del anterior gobierno local, Ignasi Garcia, afirmó que el hecho de que «se realicen actos falangistas de exaltación de la dictadura franquista junto a la cruz demuestra lo acertado que fue que este lábaro estuviera dentro del Catálogo de Monumentos Franquistas».
Suscríbete para seguir leyendo
- Bombazo' de la hostelería en el PAU Censal de Castelló: abre un conocidísimo restaurante
- Fallece Paco 'El Tito', el castellonense más querido en los sanfermines de Pamplona
- Cierra un conocido comercio del centro de Castelló: 'La culpa es de la venta online y los centros comerciales
- Los vecinos de la Marjaleria de Castelló pasan a la acción y harán manifestaciones periódicas enfrente de la vivienda para 'echar' a los okupas
- Vídeo: Un menor resulta herido en una aparatosa cogida durante las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló
- Vuelco en la situación de las tascas de Castelló: el ayuntamiento propone el fin de la ZAS tras 16 años
- Localizan el origen de la mancha roja que ha cerrado al baño la playa del Serradal de Castelló
- Última hora: Este es el estado de los heridos del accidente de la N-340 de Castelló