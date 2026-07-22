Homenaje a los falangistas Cernuda y Velasco junto a la cruz que estaba en el Ribalta de Castelló

Alrededor de 50 miembros de la Asociación Cultural Memorial Cernuda y Velasco han rendido homenaje a los dos fundadores de la Falange Española en Castellón en la época de José Antonio Primo de Ribera con una misa en la iglesia de Santo Tomás y un acto junto a la cruz que estaba en el parque Ribalta y que fue retirada, en enero de 2023, por considerarse como monumento franquista por la ley de Memoria Histórica y que ahora se levanta en la explanada de esta parroquia tras acogerla el Obispado.

Un momento del homenaje junto al lábaro. / Mediterráneo

Según explicó Jesús Alcalá, jefe de prensa del Memorial Cernuda y Velasco, los asistentes al evento exigieron que la cruz vuelva a su lugar anterior «en cumplimiento de la sentencia del TSJCV».

Compromís

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló y miembro del anterior gobierno local, Ignasi Garcia, afirmó que el hecho de que «se realicen actos falangistas de exaltación de la dictadura franquista junto a la cruz demuestra lo acertado que fue que este lábaro estuviera dentro del Catálogo de Monumentos Franquistas».