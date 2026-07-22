Marito Ribés, reina de las fiestas de Castelló 1959: «Recuerdo con cariño mi reinado»

1959 está marcado con letras de oro en el corazón de María Antonia Ribés Fernández (conocida cariñosamente como Marito), la castellonense que ostentó el cargo de reina de las fiestas ese año y que hoy en día es la máxima representante festiva más veterana que aún vive. A falta de un día para la elección de las reinas de las fiestas de 2027, esta querida castellonense de soca recuerda para Mediterráneo cómo fue su reinado, además de los detalles y anécdotas.

Marito Ribés, reina de las fiestas de Castelló de 1959. / Mediterráneo

Marito Ribés, hija de Rafael Ribés Pla, quien fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Castelló y uno de los fundadores de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, fue nombrada reina de las fiestas con 18 años. «El alcalde, José Ferrer, vino a la casa donde yo vivía con mis padres, en la calle Herrero, para nombrarme reina de las fiestas de 1959», explica Ribés, quien también recuerda el primer regalo que le hizo el máximo mandatario municipal tras su nombramiento. «Era un joyero de plata con la insignia de oro de Castellón y de las fiestas», comenta.

En esa época de «mi reinado que recuerdo con cariño», había cuatro damas de la corte de la reina y el acto de la imposición de bandas se hizo en el Teatro Principal. «En el momento en el que me iba a poner la banda verde el alcalde, este llamó a mi padre y me la pusieron entre los dos», explica Marito Ribés. Años más tarde, la reina de las fiestas de 1959 contrajo matrimonio con Guillermo Dauffí Font, quien fue miembro de la Junta Central de Fiestas y delegado provincial de Educación Física y Deporte. El matrimonio tuvo dos hijos, Álex y Verónica, también muy vinculados con las fiestas. El primero participó durante muchos años en el Pregó formando parte de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta y Verónica Dauffí fue reina infantil de las fiestas en 1974 y Na Violant d’Hongria en 1980.

Verónica Dauffí, reina infantil 1974. / Mediterráneo

La familia Dauffí Ribés forma parte de la historia de las fiestas de la capital de la Plana y siempre ha estado, y lo está, muy vinculada a la sociedad castellonense y fuertemente arraigada a las celebraciones fundacionales.