Nueva plantación en Castelló: 200 especies arbustivas y riego por goteo en una plaza

El Ayuntamiento de Castelló, dentro de su plan de renaturalización de la ciudad y sostenibilidad, ha llevado a cabo una nueva plantación en una de las plazas de la ciudad con el objetivo de incrementar la presencia de vegetación, mejorar la imagen del entorno y contribuir a una capital más verde y saludable, según ha explicado el concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gonzalo Romero. El edil ha visitado la plaza Constitución para comprobar el desarrollo de los trabajos y ha detallado que se ha procedido a la plantación de 200 especies arbustivas en los parterres a los que también se ha incorporado una capa de triturado procedente de restos de poda, una solución natural que ayuda a conservar la humedad del suelo, reduce la evaporación y mejora el aspecto de los parterres. Los trabajos también han incluido la instalación de un sistema de riego por goteo en superficie para optimizar el consumo de agua y dirigirla directamente a las plantas.

Estas especies arbustivas aportarán mayor volumen a las zonas ajardinadas de la plaza y ofrecerá una imagen más verde y natural al conjunto de la plaza. Esta intervención se enmarca en la estrategia municipal de renaturalización y adaptación al cambio climático que persigue incrementar las zonas verdes, generar espacios de sombra y mejorar el confort térmico en los diferentes barrios de Castelló.

"Estamos trabajando para que Castellón disponga de jardines y espacios públicos en las mejores condiciones, más verdes, saludables y agradables para los vecinos", ha señalado el concejal, tras destacar que el equipo de gobierno local quiere "llenar de vida las plazas y los barrios y mejorar la calidad de vida de los castellonenses".

Hay que recordar que desde 2023 y hasta la primavera de este año se han plantado 2.145 árboles en las áreas urbanas de la ciudad, una política que forma parte del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana y que contempla medidas para reducir los efectos del cambio climático, mejorar la capacidad de adaptación de la ciudad y avanzar hacia un modelo urbano más saludable, según Romero.