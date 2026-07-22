Polémica en Castelló ante el plan para combatir el calor en las aulas

El Grupo Municipal de Compromís ha denunciado que las instrucciones publicadas por la Generalitat para aplicar las medidas urgentes de confort térmico en los centros educativos confirman que el primer anuncio del Consell no iba acompañado de una planificación real ni de los recursos necesarios para dar respuesta a las altas temperaturas en las aulas.

El concejal de Compromís Pau Sancho ha señalado que la concreción de las ayudas "demuestra que la Generalitat llega tarde y mal", después de haber anunciado aportaciones de entre 5.000 y 25.000 euros por centro y presentarlas como una solución urgente para afrontar el próximo curso.

"Ahora sabemos que los centros de Castelló recibirán una media de poco más de 10.000 euros, una cantidad claramente insuficiente para afrontar la climatización de edificios enteros y que, en muchos casos, solo permitirá comprar algunos aparatos portátiles", ha explicado Sancho.

Compromís comparte las advertencias formuladas por la FAMPA Castelló Penyagolosa y por diferentes equipos directivos, que consideran que estas medidas son insuficientes, provisionales y trasladan a los centros una responsabilidad que corresponde a la Administración. La coalición coincide en que no se puede sustituir un plan estructural de adaptación climática por la compra precipitada de aparatos de aire acondicionado.

Sancho ha criticado especialmente que la Conselleria haya transferido el dinero a finales de julio, cuando quedan pocos días para que los equipos directivos inicien las vacaciones, y obligue a ejecutar las actuaciones antes del mes de octubre. "La Generalitat ha hecho el anuncio, pero después ha dicho a los centros que busquen equipos, instaladores y soluciones técnicas en pleno verano y en pocas semanas. Eso no es planificar: es desentenderse del problema y trasladar la responsabilidad a los equipos directivos", ha afirmado.

El concejal ha advertido de que la concentración de la demanda de aparatos de climatización y de profesionales instaladores durante los meses de julio y agosto puede dificultar todavía más el cumplimiento de los plazos. "Encontrar ahora empresas disponibles, comprobar las instalaciones eléctricas y decidir cuál es la mejor solución para cada aula es prácticamente imposible sin un trabajo técnico previo", ha indicado.

Compromís también ha recordado que el Ayuntamiento de Castelló podría haberse anticipado a esta situación si el gobierno de Begoña Carrasco hubiera cumplido el acuerdo plenario aprobado en febrero de 2024 para estudiar las condiciones climáticas de las aulas y elaborar un plan municipal de climatización de los centros educativos.

"Si el Ayuntamiento hubiera hecho el trabajo que se comprometió a realizar, ahora sabríamos cuáles son las necesidades de cada centro y podríamos coordinar las inversiones con criterios técnicos. Pero Carrasco hizo lo mismo que Pérez Llorca: anunciar, hacerse la foto y no ejecutar después el trabajo necesario", ha lamentado Sancho.

Pau Sancho, concejal de Compromís. / Mediterráneo

Para Compromís, la respuesta del PP vuelve a ignorar que la adaptación de los centros a las temperaturas extremas necesita medidas estructurales, como la mejora del aislamiento, la adecuación de las instalaciones eléctricas, la creación de zonas de sombra, la incorporación de arbolado y la transformación de los patios escolares.

"La FAMPA y los equipos directivos tienen razón: los aparatos portátiles pueden aliviar puntualmente el calor, pero no pueden convertirse en la respuesta definitiva. Lo que necesita la comunidad educativa es un plan serio, recursos suficientes y actuaciones sostenidas en el tiempo", ha concluido Sancho.