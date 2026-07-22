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Las tres ganaderías que participarán en las fiestas del Serrallo de Castelló con 33 vaquillas y cuatro toros

Del 13 al 16 de agosto

Vaquillas en las fiestas del Grau en imagen de archivo.

Vaquillas en las fiestas del Grau en imagen de archivo. / Toni Losas

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Los vecinos del Serrallo (en el Grau de Castelló) exhibirán un total de 33 vaquillas y cuatro toros en los cuatro días en los que celebrarán sus fiestas, del 13 al 16 de agosto. A estos actos taurinos se sumarán una cena de pa i porta, el I Concurso de Guiñote y un botafoc.

Según explicaron fuentes de la asociación de fiestas, el jueves 13 de agosto a las 18.30 horas, se soltarán las vaquillas de la ganadería Bous de la Ribera, de la Ribera de Cabanes, y por la noche, a las 23.30 horas, dos toros embolados. El viernes por la tarde será el turno de la misma ganadería, con ocho vaquillas más, y por la noche la cena de sobaquillo a la que asistirán los vecinos de la zona.

El sábado 15 de agosto a las 18.30 horas, los aficionados podrán disfrutar de las vacas de Joan Faet de Almenara y a las 00.00 horas, de otros dos toros embolados de Bous de la Ribera. Finalmente, el domingo será el turno de las vaquillas de la ganadería Hermanos Benavent, de Quatretonda (Valencia), y a las 21.30 horas, habrá una vaca embolada.

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Por otra parte, el I Concurso de Guiñote comenzará el sábado 15 de agosto a las 10.00 horas y la final de este campeonato será el domingo 16, también por la mañana. Como colofón a las fiestas de esta zona, tendrá lugar el desfile de botafoc que comenzará alrededor de las 22.30 horas, según destacaron las mismas fuentes a este periódico.

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