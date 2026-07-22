Seguridad ciudadana
Los tres intentos de okupación que frena la Policía Local de Castelló. Estas son las zonas en el punto de mira
La rápida actuación policial y la alerta vecinal han frustrado las entradas ilegales en apenas tres días
La intervención de la Policía Local de Castelló y la colaboración ciudadana han logrado evitar la okupación de tres viviendas en apenas tres días en la localidad de la Plana, tan solo 15 días después de que las personas que habían entrado de forma ilegal en una casa de la Marjaleria abandonaran el recinto tras la presión policial y vecinal, tal y como adelantó este diario.
En los últimos días, y gracias a la rápida e inmediata actuación de los agentes tras recibir los avisos realizados por los vecinos que alertaron sobre los intentos de acceso ilegal a los inmuebles, esta okupación no logró consumarse y permitió que las actuaciones se desarrollaran con eficacia.
Así, los dos primeros intentos de entrar las viviendas se produjeron en el Grau. La Policía Local recibió una llamada el pasado sábado sobre las 15.30 horas alertando de que varias personas estaban tratando de entrar de forma ilegal y simultánea en dos viviendas del distrito marítimo. Los agentes se desplazaron enseguida hasta el lugar de los hechos y lograron que las personas que intentaban acceder abandonaran las dos viviendas de forma inmediata y voluntaria.
El tercer intento tuvo lugar este lunes alrededor de las 11.45 horas cuando una nueva llamada avisó de que se estaba produciendo una okupación en una casa de la Marjaleria. Una vez la Policía Local llegó, garantizó la protección de la propiedad restableciendo la normalidad sin que se produjeran incidentes de consideración.
En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, ha agradecido "la extraordinaria labor de la Policía Local y, especialmente, la rapidez y profesionalidad demostrada en las tres intervenciones". También ha reconocido la responsabilidad y el compromiso de los vecinos al alertar de forma inmediata de lo que estaba sucediendo, "por lo que la colaboración conjunta es primordial". "Porque allí donde se producen okupaciones aparecen problemas de convivencia, aumenta la inseguridad y se multiplican las quejas vecinales, ya que se generan conflictos que terminan afectando a barrios enteros y perjudican la tranquilidad de quienes viven y respetan las normas", ha destacado Ortolá, quien se ha comprometido a que desde el Ayuntamiento de Castelló "vamos a seguir utilizando todos los mecanismos legales que tenemos a nuestro alcance para combatir las okupaciones".
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