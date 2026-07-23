Castelló destinará 926.000 euros en 2027 para impulsar el empleo y la formación

El Consejo Rector del Consorcio Pacto Local por el Empleo de Castelló ha aprobado hoy su presupuesto para el ejercicio 2027, que contará con 926.000 euros, de los que 925.000 euros corresponden a la aportación del Ayuntamiento de Castellón.

Para el presidente del Consorcio y concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, “este presupuesto garantiza la continuidad de las políticas municipales de empleo, formación, orientación e inserción laboral, emprendimiento e innovación. Una muestra inequívoca de que la creación de empleo es una de las prioridades del equipo de Gobierno que dirige la alcaldesa, Begoña Carrasco”.

El presidente del Consorcio ha asegurado que "el presupuesto aprobado hoy permitirá seguir consolidando un modelo basado en la colaboración público-privada, la formación adaptada a las necesidades reales de las empresas, el apoyo al emprendimiento y la evaluación permanente de los resultados. Ese seguirá siendo el camino para que Castellón continúe generando empleo de calidad y oportunidades para todos, consolidando un modelo que funciona".

“Nuestro objetivo no es únicamente formar a las personas desempleadas, sino facilitarles una oportunidad real de acceder al mercado laboral”, ha resaltado Redondo.

El concejal también ha hecho hincapié en que “esta aprobación va en la dirección de poder permitir que los presupuestos municipales estén aprobados en tiempo y forma en el próximo mes de enero de 2027, con lo que este equipo de Gobierno está demostrando una vez más que una gestión más eficaz y responsable es posible”.

Creación de más de 2.500 empleos

Juan Carlos Redondo ha subrayado que “la aprobación del presupuesto llega en un momento especialmente positivo para el mercado laboral de Castellón. Durante la ejecución del II Plan Estratégico de Empleo, las actuaciones impulsadas desde el Consorcio han contribuido a la creación de 2.508 empleos, de los que 960 corresponden a empleo directo y 1.548 a empleo indirecto, consolidando un modelo basado en la colaboración entre administraciones, empresas y agentes sociales”.

El concejal de Empleo ha añadido que “a ello se suman los buenos datos del mercado laboral, que sitúan a Castellón con 11.139 personas desempleadas y más de 104.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, con el nivel más bajo de paro en los últimos dieciocho años, confirmando la fortaleza del mercado laboral castellonense”.

"Los datos demuestran que Castellón avanza en la buena dirección. Hemos conseguido reducir el desempleo hasta cifras que no se registraban desde hace casi dos décadas y queremos seguir impulsando políticas que generen oportunidades para quienes buscan un empleo y para las empresas que necesitan incorporar talento", ha afirmado Redondo.

Refuerzo de la Formación a la Carta

El concejal de Empleo “uno de los programas que continuará reforzándose durante 2027 gracias al nuevo presupuesto será la Formación a la Carta, una iniciativa impulsada por el Pacto Local por el Empleo que se ha convertido en uno de los proyectos más innovadores de las políticas activas de empleo del Ayuntamiento de Castellón y referente en toda España”.

Redondo ha recordado que “se trata de un modelo basado en la colaboración público-privada mediante el que las empresas participan en el diseño de acciones formativas adaptadas a sus necesidades reales de contratación, permitiendo que las personas desempleadas adquieran las competencias profesionales que demanda el mercado laboral. Porque son las empresas las que conocen qué tipo de perfil de trabajadores necesitan en cada momento, por eso la alta inserción laboral que alcanza prácticamente el 56%”.

“La Formación a la Carta representa perfectamente el modelo de empleo que queremos para Castellón: escuchamos a las empresas, diseñamos la formación junto a ellas y conseguimos que esa formación termine convirtiéndose en un puesto de trabajo. No se trata de impartir cursos, sino de crear oportunidades reales de empleo", ha destacado el presidente del Consorcio.

Colaboraciones en el II Plan Estratégico de Empleo

Juan Carlos Redondo ha querido resaltar asimismo que “el Pacto Local por el Empleo ha consolidado durante este mandato una amplia red de colaboración con administraciones públicas, universidades, empresas, entidades sociales y agentes económicos”.

De esta manera, el concejal ha resaltado que “durante el desarrollo del II Plan Estratégico de Empleo se han suscrito 30 convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas para impulsar proyectos de empleo, emprendimiento e innovación, fortaleciendo la colaboración público-privada como uno de los pilares de la estrategia municipal. Asimismo, Castellón forma parte de cuatro redes nacionales de desarrollo local y ha sido elegida sede del III Congreso Nacional de Desarrollo Local 2026, un reconocimiento al trabajo realizado por el Consorcio en materia de innovación y empleo”.