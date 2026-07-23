Así será la elección de las reinas de las fiestas de Castelló y damas de la ciudad 2027: quiénes votan, hora, lugar y las 20 candidatas

El món de la festa vivirá este jueves uno de los actos más importantes del año y que da luz verde al nuevo ciclo festero con la elección de las reinas de las fiestas y damas de la ciudad 2027. En esta ocasión, han sido dos niñas las que optan a reina infantil (Emma Ferrer Blasco, madrina infantil de la gaiata 5 Hort dels Corders 2026 --también se presenta a dama infantil de la ciudad-- y Nayra Luque Beltrán, dama infantil de la ciudad 2026) y tres jóvenes (Marta Armijo Cabedo, madrina gaiata 11 Forn del Pla 2026; María Collados Marzá, madrina gaiata 15 Sequiol 2026; y Belén Mateu Felip, madrina gaiata 7 Cor de la Ciutat 2026) son las aspirantes a reinas de las fiestas de Castelló (también se presentan las tres a damas de la ciudad).

Marta Armijo Cabedo, candidata a reina de las fiestas de Castelló 2027. / Mediterráneo

La incógnita se desvelará esta tarde en el acto que se celebrará en el salón de plenos del Ayuntamiento de Castelló a partir de las 18.00 horas y que será retransmitido por streaming. Según recoge el punto 17 de las bases de elección a reina y damas de la ciudad, el censo está formado por las siguientes personas que serán las que voten a las candidatas: la alcaldesa de Castelló; la presidenta del Patronato Municipal de Fiestas (también concejala de Fiestas); 14 miembros del Consell Rector y los 29 miembros de la Junta de Festes. Un total de 45.

María Collados Marzá, candidata a reina de las fiestas de Castelló 2027. / Mediterráneo

A la apertura del acto le seguirá la lectura de los nombres de las candidatas con sus respectivos curriculums y fotografías (de castellonera, de labradora y de particular); la votación de la reinas 2027; escrutinio de los votos y a este seguirá la llamada de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, a las dos reinas elegidas.

Belén Mateu Felip, candidata a reina de las fiestas de Castelló 2027. / Mediterráneo

Después tendrá lugar la votación para las damas de la ciudad 2027, el escrutinio de las urnas y las llamadas a las nuevas representantes (seis mayores y seis infantiles) por parte de la concejala de Fiestas, Noelia Selma.

Emma Ferrer Blasco, candidata a reina infantil de las fiestas de Castelló 2027. / Mediterráneo

Una vez finalizado el acto de la elección, serán convocadas en la plaza Mayor a las 21.00 horas donde protagonizarán el acto de recepción a las reinas y damas de la ciudad 2027 por parte de Carrasco en el salón de plenos.

Nayra Luque Beltrán, candidata a reina infantil de las fiestas de Castelló 2027. / Mediterráneo

Por otra parte, este viernes a las 11.30 horas, las nuevas representantes de las fiestas de Castellón tendrán su primera cita con los medios de comunicación en la plaza Mayor para una sesión de fotografías y entrevistas.

Las candidatas solamente a damas de la ciudad

Por otra parte, las jóvenes que solamente se presentan a damas de la ciudad son las siguientes: Paula Beltrán Soler (madrina gaiata 1 Brancal de la Ciutat 2026), Nuria García Falomir (madrina gaiata 2 Fadrell 2026), Claudia Beltrán Palencia (madrina gaiata 6 Farola-Ravalet 2026), Andrea Naches Montesinos (madrina gaiata 8 Portal de l'Om 2026), Edurne López Doménech (madrina gaiata 10 El Toll 2026), Claudia Albert Giner (madrina gaiata 12 El Grau 2026), Tania Candel Martínez (madrina gaiata 17 Tir de Colom 2026) y Llanos Martorell Pozo (madrina gaiata 18 Crémor 2025).

Y con respecto a las candidatas que solo se presentan a damas infantiles de la ciudad son las niñas: Lledó Sales Traver (madrina infantil gaiata 1 Brancal de la Ciutat 2026), Julia Granados Omella (madrina infantil gaiata 11 Forn del Pla 2026), María Salom Fallán (madrina infantil gaiata 12 El Grau), Daniela González Alcantud (madrina infantil gaiata 14 Castalia), Isabella Gallego Sánchez-Pantoja (madrina infantil gaiata 17 Tir de Colom 2026), Alma Fullera Nieto (madrina infantil gaiata 18 Crémor 2026) y Vega Segura Mora (madrina infantil gaiata 19 La Cultural 2026).