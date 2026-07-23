Manzana Albinegra y 'nueva' Pérgola de Castelló: atención porque hay novedades importantes

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Castelló ha dado luz verde este jueves a dos avances en los proyectos de adecuación de la denominada Manzana Albinegra que incluye el entorno del estado SkyFi Castalia incluido el polideportivo Castalia y de la reforma de la Pérgola y que supondrán "una mejora urbanística para la ciudad", según ha informado el portavoz del equipo local, Vicent Sales. El edil ha destacado que se trata de dos actuaciones que permitirán "transformar espacios estratégicos de Castellón, si bien la primera contribuirá a dignificar la entrada norte de la ciudad y mejorará el entorno de la calle Huesca, la segunda hará posible conservar un edificio emblemático, recuperar su uso público e integrarlo adecuadamente en el parque Ribalta”.

"Tenemos una hoja de ruta clara para modernizar Castellón, recuperar su patrimonio y mejorar la calidad de vida de los vecinos”, ha remarcado.

En cuanto a la Manzana Albinegra, que se llevará a cabo contando con el CD Castellón, el equipo de gobierno ha aprobado, como inicio de la adecuación de esta zona, el traslado de las siete pistas de pádel situadas junto al estadio, que serán reubicadas en el Sindical.

Sobre la reforma de la Pérgola, el pleno próximo dará un nuevo paso y aprobará la modificación de la ficha de este edificio que figura en el Catálogo de Protecciones y que, tras los trámites burocráticos pertinentes, permitirá la reforma --y no la demolición-- de este emblemático espacio de los años 70 y que cuenta con un incuestionable arraigo en la sociedad castellonense. Así, se permite el acondicionamiento del edificio para mantener su uso público y adaptado a usos culturales, recreativos y ciudadanos y que contará con numerosas zonas acristaladas así como una mayor integración en el parque Ribalta. De hecho, la propuesta de reforma conlleva una reducción de la volumetría cerrada del edificio en un 34% pasando de 2.934 metros cuadrados a 1.916, lo que supone un impacto ambiental y paisajístico positivo.

Ayuda por la dana, más bomberos, campa para camiones y app 'deportiva'

Por otra parte, la junta de gobierno local ha aprobado los convenios con seis municipios valencianos afectados por la dana y que, más de dos años después de la tragedia, recibirán un total de siete vehículos y cuatro motocicletas para la Policía Local por valor de 340.400 euros. La colaboración municipal propiciará dos turismos a Guadassuar; Cheste, un turismo; Sedaví, dos motocicletas; Requena, un turismo; l’Alcúdia, un turismo; y Algemesí, dos turismos y dos motocicletas, según ha informado el concejal de Seguridad Ciudadana y portavoz adjunto, Antonio Ortolá.

También han aprobado la licencia urbanística para la construcción de una campa para 14 camiones entre el Mercado de Abastos y la rotonda de la Silla de la carretera de Borriol, la incorporación de nueve bomberos al cuerpo municipal y la contratación de una plataforma digital para que los castellonenses puedan contratar una actividad o reservar instalaciones del Patronato Municipal de Deportes.