María Collados Marzá y Nayra Luque Beltrán, reina y reina infantil de las fiestas de Castelló 2027.

María Collados Marzá y Nayra Luque Beltrán han sido elegidas este jueves reina y reina infantil respectivamente de las fiestas de Castelló 2027 tras las votaciones que han tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento capitalino.

Las nuevas máximas representantes han recibido la esperada llamada de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, cerca de las 19.00 horas, en la que les ha comunicado que habían sido elegidas como reinas de las fiestas. Un momento que ha sido acogido con gran entusiasmo y gritos de alegría tanto por María Collados como por Nayra Luque que esperaban en sus respectivos hogares la decisión. También la elección ha motivado los aplausos de los asistentes al acto y, en especial, por los representantes de las gaiatas 15 Sequiol y 13 Sensal, comisiones de las que forman parte las ya reinas de las fiestas 2027.

María Collados Marzá ha sido madrina de la gaiata 15 Sequiol en 2026 y siempre ha estado vinculada a este sector donde ha ostentado los cargos del colaboradora (2008 y 2017-2023), dama infantil (2009-2013), madrina de honor infantil (2014), madrina infantil (2015) y madrina de honor (2025). Además, fue dama de la ciudad infantil en 2016. La reina de las fiestas de 2027 tiene 21 años, estudia el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Tanto sus padres, Lidón y Nacho, como su hermana, Laia, están orgullosos de que María sea la máxima representante de las fiestas.

María Collados Marzá, reina de las fiestas de Castelló 2027. / Mediterráneo

Por su parte, Nayra Luque Beltrán, la reina infantil de 2027, tiene 10 años, es hija única y acaba de terminar 5º de Primaria. Practica gimnasia rítmica en el Club Rítmica Lledó y le gusta bailar y hacer manualidades. Entre sus actos preferidos de las fiestas fundacionales destaca la romería, el desfile de gaiatas, el pregó infantil, la ofrenda de flores y el coso multicolor y hay que destacar la satisfacción de sus padres, Cristian y Carla, así como la del resto de la familia, del nuevo cargo de Nayra Luque, quien ha sido dama de honor infantil, madrina de honor infantil y madrina infantil de la gaiata 13 Sensal. Además, en 2026 ha sido dama de la ciudad infantil formando parte de la corte de Ana Colón.

Nayra Luque Beltrán. / Mediterráneo

El acto ha comenzado con unas palabras de la concejala de Fiestas, Noelia Selma, en la mesa de la que forman parte el presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos, el secretario de la Junta, José Almela, y los miembros más mayor y más joven del censo, Tomás Amat y Paula Garcilópez.

Vanesa Pérez, que ocupa una de las tres vicepresidencias de la Junta de Festes, ha ido leyendo los curriculums de las aspirantes (nueve a reina y damas de la ciudad infantiles y 11 a reina y damas de la ciudad) mientras se proyectaban tres fotografías de cada candidata. Seguidamente, ha comenzado la votación que ha dado como resultado que María Collazos Marzá y Nayra Luque Beltrán sean la reina y la reina infantil de las fiestas de Castelló 2027.

La nueva reina infantil, una "señorita con una gran sonrisa", se ha llevado una gran sorpresa, ha aceptado el cargo y ha dado las gracias a la alcaldesa por su elección.

Seguidamente, María Collados también ha dicho que sí a ser reina de las fiestas de Castelló 2027 y ha dado las gracias y se ha puesto a llorar.