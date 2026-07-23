Nervios, expectación e ilusión en la elección más esperada del 'món de la festa'

El reloj avanza y, poco a poco, el salón de plenos del Ayuntamiento de Castelló se convierte en el escenario de una de las tardes más esperadas por el món de la festa. Hay nervios, miradas cómplices y una emoción difícil de esconder. En la sala se encuentran los miembros del consejo rector, encabezado por Noelia Selma, concejala de Fiestas, y los miembros de la Junta de Festes, presidido por Raúl Collazos. Junto a ellos se encuentran 17 de los presidentes que representan a cada sector gaiatero, incluyendo a Esteban Gual, presidente de la Gestora de Gaiatas.

El acto empieza con la lectura de las candidatas que aspiran a ostentar los máximos cargos festivos en el año 2027. Tras ello comienza la votación de las que serán las próximas reinas de las fiestas. Los presentes, siguen cada movimiento con una mezcla de tensión e ilusión. En el ambiente, se respira que no es una tarde cualquiera. Los presidentes de las gaiatas viven la jornada con especial intensidad, algunos intercambian conversaciones entre ellos, otros siguen el desarrollo del acto con especial atención y conforme se acerca la decisión final, la expectación aumenta.

La llamada a las reinas

Tras el recuento de votos, Selma y Collazos, proceden a abandonar el salón del salón de plenos para comunicarle a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, la elección. Posteriormente, acuden de nuevo al salón para dar a conocer el nombre de las elegidas. Así pues, Carrasco procede a realizar las llamadas que cambiarán la vida de las candidatas que, hasta ese momento, esperaban con nervios e incertidumbre conocer el resultado de una tarde que marcará un antes y un después en sus vidas.

Un momento de la elección de las máximas representantes festivas. / MANOLO NEBOT ROCHERA

La primera llamada es para conocer el nombre de la que será la próxima reina infantil de las fiestas de Castelló. La tensión se transforma rápidamente en ternura cuando, al otro lado del teléfono, se escucha la voz de la pequeña elegida. Las sonrisas aparecen entre los presentes y la emoción se hace protagonista de la sala. Durante unos instantes, todas las miradas se centran en esa conversación que, a través del teléfono, anuncia el comienzo de un año que será inolvidable para la nueva máxima representante infantil de las fiestas, Nayra Luque Beltrán.

Después llega uno de los momentos más esperados de la tarde: la llamada a la que será máxima embajadora de las fiestas de Castelló durante el 2027. Sin embargo, los nervios no tardan en aparecer también al otro lado del teléfono. La llamada se hace esperar y la futura reina no consigue descolgar el teléfono en un primer momento, provocando unos segundos de incertidumbre entre los presentes mientras todos esperan que, finalmente, la candidata pueda responder.

En ese instante, las tres presidentas de las comisiones de sector que presentan candidatura a reina (gaiatas 7, 11 y 15), viven el momento juntas, de la mano, compartiendo unos segundos cargados de emoción y nervios.

Finalmente, al otro lado del teléfono se escucha la voz de la elegida. La alegría se desborda en el salón de plenos al conocer que María Collados Marzá será la reina de las fiestas de Castelló 2027. Los aplausos irrumpen con fuerza y seguidamente, las sonrisas y los abrazos ponen el broche a uno de los momentos más esperados de la tarde. Elisabeth Breva no puede ocultar su alegría.

Con las dos llamadas ya realizadas, Castelló ya tiene a sus máximas representantes para las fiestas del año 2027. Dos castellonenses que, a partir de ese momento, comienzan el que será uno de los mejores años de sus vidas. Un año que estará marcado por la ilusión, la responsabilidad y el orgullo de representar a la ciudad que les ha visto nacer y convertirse en sus embajadoras.

Sueños hechos realidad

Tras la emoción vivida con las llamadas que confirmaban los nombres de las nuevas reinas, la alcaldesa, abandona el salón de plenos. Con su salida, el acto continúa con uno de los siguientes momentos de la tarde: la elección de las damas de la ciudad.

Los nervios vuelven a hacerse presentes entre los asistentes y comienza de nuevo el proceso de votación. La expectación vuelve a crecer en la sala mientras se decide quiénes serán las jóvenes que acompañarán a las nuevas representantes durante el próximo año. Tras el recuento, la concejala de fiestas llama a las 12 elegidas que cumplirán en 2027 su sueño de representar a la ciudad como damas de la ciudad.

La tensión se palpa de nuevo en la sala y se convierte en alegría por parte de los presidentes que consiguen que sus candidatas alcancen su sueño y tristeza por las candidatas que no lo cumplen. Los presidentes se acercan para felicitarse entre ellos y entre abrazos, sonrisas y palabras de enhorabuena, los presentes comienzan a celebrar una elección que pone el broche a una tarde cargada de nervios, ilusión y emociones encontradas.

Con la nueva corte ya elegida, Castelló ya avanza con ilusión y entusiasmo hacia las fiestas de la Magdalena 2027.