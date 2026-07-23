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Piden reforzar las inspecciones laborales en las empresas de mensajería y paquetería

Compromís traslada quejas de repartidores sobre posibles vulneraciones de sus derechos laborales y pide mayor control sobre las empresas del sector

Servicio de paquetería de CTT Express.

Servicio de paquetería de CTT Express. / MEDITERRÁNEO

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Ramón Pérez

Castelló

El Grupo Municipal de Compromís ha presentado una Declaración Institucional al próximo Pleno del Ayuntamiento de Castelló para reclamar un refuerzo de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el sector de la mensajería y la paquetería, con el objetivo de garantizar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras y combatir posibles situaciones de precariedad.

La iniciativa responde al fuerte crecimiento que ha experimentado este sector en los últimos años como consecuencia de la expansión del comercio electrónico y de las plataformas de venta online. Según Compromís, este incremento de la actividad hace también necesario reforzar los mecanismos de control para asegurar que todas las empresas desarrollan su actividad en igualdad de condiciones y con pleno respeto a la legislación laboral.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha explicado que la coalición ha recibido quejas de repartidores y repartidoras sobre posibles situaciones de precariedad laboral y vulneración de sus derechos. "Nuestra obligación es trasladar esta preocupación a las administraciones competentes para que refuercen los mecanismos de inspección y garanticen que todas las empresas cumplen la normativa", ha señalado.

Garcia ha remarcado que la declaración no pretende señalar al conjunto del sector, sino proteger tanto a los trabajadores como a las empresas que actúan correctamente. "Las primeras interesadas en que se cumpla la ley son las empresas que hacen bien las cosas. No es justo que tengan que competir con quienes puedan obtener ventajas a costa de precarizar las condiciones laborales de sus trabajadores", ha afirmado.

Compromís considera que las características propias del reparto, con trabajadores desarrollando su jornada de forma itinerante, hacen especialmente necesario intensificar las actuaciones inspectoras para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y de las obligaciones en materia de Seguridad Social.

Por este motivo, la Declaración Institucional insta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a reforzar las actuaciones de vigilancia y control sobre las empresas del sector de la mensajería y la paquetería, con el objetivo de prevenir situaciones de precariedad laboral, proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras y garantizar una competencia leal entre todas las empresas.

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"Defender unas condiciones laborales dignas no es solo proteger a los trabajadores y trabajadoras. También es defender a aquellas empresas que cumplen la normativa y que no deberían verse perjudicadas por prácticas que desvirtúan la competencia", ha concluido Garcia.

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