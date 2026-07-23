Magdalena
Estas son las seis damas de la ciudad de las fiestas de Castelló 2027
Forma parte de la corte de honor de María Collados
Tras la elección de las reinas de las fiestas de Castelló 2027, los asistentes han votado a las damas de la ciudad y las jóvenes que formarán parte de la corte han recibido la llamada por parte de la presidenta del Patronato Municipal de Fiestas y concejala de Fiestas, Noelia Selma. Un momento de gran alegría para las elegidas, sus comisiones y familiares, que se ha materializado con la llamada de la edila pasadas las 20.00 horas.
Así, las seis castellonenses que acompañarán a la reina de las fiestas 2027, María Collados Marzá, en el nuevo ciclo festivo son: Paula Beltrán Soler (madrina gaiata 1 Brancal de la Ciutat 2026), Nuria García Falomir (madrina gaiata 2 Fadrell 2026), Claudia Beltrán Palencia (madrina gaiata 6 Farola-Ravalet 2026), Andrea Naches Montesinos (madrina gaiata 8 Portal de l'Om 2026), Tania Candel Martínez (madrina gaiata 17 Tir de Colom 2026) y Marta Armijo Cabedo (madrina gaiata 11 Forn del Pla 2026).
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