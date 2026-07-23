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Estas son las seis damas de la ciudad de las fiestas de Castelló 2027

Forma parte de la corte de honor de María Collados

Banda blanca que acredita a las damas de la ciudad.

Banda blanca que acredita a las damas de la ciudad. / Mediterráneo

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Tras la elección de las reinas de las fiestas de Castelló 2027, los asistentes han votado a las damas de la ciudad y las jóvenes que formarán parte de la corte han recibido la llamada por parte de la presidenta del Patronato Municipal de Fiestas y concejala de Fiestas, Noelia Selma. Un momento de gran alegría para las elegidas, sus comisiones y familiares, que se ha materializado con la llamada de la edila pasadas las 20.00 horas.

Así, las seis castellonenses que acompañarán a la reina de las fiestas 2027, María Collados Marzá, en el nuevo ciclo festivo son: Paula Beltrán Soler (madrina gaiata 1 Brancal de la Ciutat 2026), Nuria García Falomir (madrina gaiata 2 Fadrell 2026), Claudia Beltrán Palencia (madrina gaiata 6 Farola-Ravalet 2026), Andrea Naches Montesinos (madrina gaiata 8 Portal de l'Om 2026), Tania Candel Martínez (madrina gaiata 17 Tir de Colom 2026) y Marta Armijo Cabedo (madrina gaiata 11 Forn del Pla 2026).

Marta Armijo Cabedo.

Marta Armijo Cabedo. / Mediterráneo

Andrea Naches Montesinos.

Andrea Naches Montesinos. / Mediterráneo

Claudia Beltrán Palencia.

Claudia Beltrán Palencia. / Mediterráneo

Tania Candel Martínez.

Tania Candel Martínez. / Mediterráneo

Paula Beltrán Soler.

Paula Beltrán Soler. / Mediterráneo

Nuria García Falomir.

Nuria García Falomir. / Mediterráneo

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