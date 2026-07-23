Magdalena
Aquí tienes a las seis damas de la ciudad infantiles para las fiestas 2027 de Castelló
Han sido elegidas en la tarde de este jueves y forman la corte de honor de Nayra Luque
Otro de los momentos más especiales ha sido el de la votación de las damas de la ciudad infantiles entre las candidatas que se han presentado a este cargo. Tras el escrutinio de las papeletas, ha sido Noelia Selma, presidenta del Patronato Municipal de Fiestas y concejala de Fiestas, la que ha anunciado a las elegidas que formaban parte de la corte de honor de Nayra Luque Beltrán. Todas ellas han recibido la noticia con gran alegría y algún lloro de emoción.
Así, las niñas elegidas como damas de la ciudad infantiles son: Lledó Sales Traver (madrina infantil gaiata 1 Brancal de la Ciutat 2026), Emma Ferrer Blasco (madrina infantil gaiata 5 Hort dels Corders), Vega Segura Mora (madrina infantil gaiata 19 La Cultural 2026), Isabella Gallego Sánchez-Pantoja (madrina infantil gaiata 17 Tir de Colom 2026), María Salom Fallán (madrina infantil gaiata 12 El Grau) y Julia Granados Omella (madrina infantil gaiata 11 Forn del Pla 2026).
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