Solicitan desde Castelló reforzar la respuesta humanitaria tras los devastadores terremotos de Venezuela

El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha registrado una declaración institucional para que, en el próximo pleno municipal, el ayuntamiento exprese la solidaridad de la ciudad con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio y para reclamar a la Generalitat Valenciana un refuerzo extraordinario de la ayuda humanitaria destinada a la población afectada.

La iniciativa solicita fundamentalmente que se incrementen los recursos del Comité de Ayuda Humanitaria de Emergencia (CAHE) para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante una tragedia que ha dejado miles de víctimas, personas heridas y desplazadas.

José Luis López, portavoz adjunto socialista, ha señalado que "Castelló siempre ha demostrado ser una ciudad solidaria y, en momentos como este, las instituciones tienen la obligación de estar a la altura de quienes lo han perdido todo". En este sentido, ha destacado que "la magnitud de la catástrofe exige una respuesta coordinada y contundente por parte de todas las administraciones".

López ha explicado que la declaración institucional propone trasladar el apoyo del ayuntamiento al pueblo venezolano, reconocer el trabajo de los equipos de emergencia y de las organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno e instar al Consell a incrementar la dotación económica del CAHE para reforzar el envío de agua potable, alimentos, medicamentos, material sanitario, alojamiento temporal y protección para la infancia.

Asimismo, plantea que esta ayuda se coordine con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Fons Valencià per la Solidaritat, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y las entidades especializadas en acción humanitaria.

"Las emergencias humanitarias no entienden de fronteras ni de ideologías. Lo que corresponde ahora es actuar con rapidez para aliviar el sufrimiento de miles de familias que necesitan ayuda internacional", ha afirmado el edil socialista.

José Luis López ha confiado en que todos los grupos municipales respalden una declaración que "apela a los valores de solidaridad, cooperación y compromiso con los derechos humanos que siempre han caracterizado a la ciudad de Castelló".