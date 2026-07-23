SolMarket se convierte en escaparate para el comercio local del Grau de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló, a través de las concejalías de Comercio y Turismo, pondrá en marcha una campaña especial de promoción del comercio local coincidiendo con la celebración de SolMarket, con el objetivo de dar visibilidad a los 269 establecimientos del Grau y favorecer que vecinos y visitantes descubran la amplia oferta comercial y de servicios del distrito marítimo.

La iniciativa contempla la instalación de un gran directorio comercial de tres metros de longitud en el recinto de SolMarket, donde aparecerán los 269 comercios del Grau, facilitando a los asistentes la localización de tiendas, establecimientos hosteleros y negocios de todo tipo. Además, el espacio contará con folletos informativos que podrán consultarse y llevarse para conocer toda la oferta comercial existente en el distrito.

La campaña se completará con la instalación de grandes bolsas decorativas e "instagrameables", de 1,5 metros de ancho por 1,2 metros de alto, diseñadas para que vecinos y visitantes puedan fotografiarse y compartir las imágenes en redes sociales, contribuyendo así a ampliar el alcance de la promoción del comercio local.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que "queremos que todas las personas que visiten SolMarket descubran que el Grao ofrece mucho más que un espacio de ocio. Cuenta con un comercio cercano, variado y de calidad que merece ser conocido y apoyado".

Miralles ha señalado que "esta campaña convierte un evento con miles de visitantes en una oportunidad para nuestros comerciantes. El directorio, los folletos y las acciones promocionales permitirán dar visibilidad a todos los negocios del Grao e invitarán a recorrer sus calles, comprar en sus establecimientos y disfrutar de su oferta durante todo el verano".

Por su parte, la teniente de alcaldesa del Grau, Ester Giner, ha subrayado que "seguimos impulsando iniciativas que generan actividad económica y benefician directamente a nuestros comerciantes. Queremos que quienes visiten el Grao no solo disfruten de los eventos, sino que también conozcan todo lo que ofrece nuestro distrito y contribuyan al crecimiento del comercio local".

SolMarket, un escaparate para el Grao

Cabe recordar que del 24 de julio al 16 de agosto, el Puerto de Azahar volverá a acoger una nueva edición de SolMarket, uno de los principales eventos del verano en Castellón. El recinto abrirá diariamente desde las 19.00 horas con entrada gratuita y ofrecerá más de 15 foodtrucks, conciertos en directo, un market de artesanía y moda, actividades infantiles y diferentes propuestas de ocio para todos los públicos.

La celebración de SolMarket servirá así como el mejor escaparate para esta campaña de promoción comercial, aprovechando la gran afluencia de público para acercar la oferta de los 269 comercios del Grao a miles de vecinos y visitantes y reforzar la actividad económica del distrito marítimo.