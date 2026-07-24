Los 16 clubs deportivos de élite entre los que Castelló reparte 588.000 euros en ayudas municipales

Un total de 16 clubs deportivos que compiten en categoría nacional recibirán un total de 588.000 euros tras la firma del acto protocolario del reparto de subvenciones correspondientes a 2026 que ha tenido lugar este viernes y que ha presidido la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en el Patronato Municipal de Deportes. Una cantidad económica que este año está dotada con 98.000 euros más con respecto a 2025 con el fin de impulsar el desporte castellonense.

Carrasco ha destacado que “nuestro objetivo es que Castellón lleve el deporte por bandera y que nuestros mejores clubes dispongan de los recursos necesarios para competir al máximo nivel. Son entidades que representan a nuestra ciudad por toda España y queremos acompañarlas desde el primer momento para que puedan seguir creciendo y alcanzando nuevos éxitos”. "Además, nuestro compromiso pasa por dotarlos de las mejores instalaciones deportivas municipales y respaldarlos económicamente para que puedan centrarse en competir, mejorar sus resultados y llevar el nombre de Castellón cada vez más lejos”, ha continuado la primera edila, quien ha estado acompañada por la concejala de Deportes, Maica Hurtado; el gerente del Patronato Municipal de Deportes, César Lapica, y los presidentes y representantes de los clubes subvencionados.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, durante su intervención en el acto con los clubes de élite. / Mediterráneo

De esta forma, los clubs beneficiarios que reúnen a un total de 19 equipos de categoría nacional absoluta son el Club Atletisme Playas de Castellón, el Club Natación Castalia Castellón, el Club Amics del Bàsquet Castelló, el Club Vóley Mediterráneo, el Club Vóley L’Illa Grau, el Club Vóley Grau Castelló, el Club Deportivo Balonmano Castellón, el Club Bisontes Fútbol Sala, el Club Feme Castellón Fútbol Sala, el Nou Bàsquet Femení Castelló, COCEMFE Castellón, el Real Club Náutico de Castellón, el Club Hockey Castellón, el Club de Tenis de Mesa Costa de Azahar, el Club Gimnàstic La Plana y el Club Natación Nados.

Todos han recibido de manera anticipada el 70 % de la subvención concedida, una medida destinada a mejorar su liquidez y evitar que tengan que adelantar con recursos propios los gastos derivados de la temporada. El 30 % restante se abonará una vez presentada y comprobada la correspondiente justificación y el plazo para entregar esta documentación finalizará el próximo 15 de septiembre.