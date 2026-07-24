Castelló destinará 8,5 millones al deporte en 2027 con más apoyo a clubes y mejoras en instalaciones

El Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes ha aprobado el presupuesto correspondiente al ejercicio 2027, que asciende a 8,5 millones de euros y mantiene como principales objetivos la mejora de la red de instalaciones deportivas municipales, el apoyo a los clubes y deportistas y la consolidación de Castelló como ciudad referente en la organización de eventos deportivos.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha destacado que “la aprobación del presupuesto en tiempo y forma permite continuar con su tramitación administrativa y facilita que pueda integrarse en el presupuesto general del Ayuntamiento para que esté aprobado antes de finalizar el año”.

Hurtado ha señalado que “estamos cumpliendo con los plazos previstos para que Castellón pueda disponer de un presupuesto desde el inicio de 2027 y para que el Patronato pueda desarrollar con normalidad sus programas, inversiones, subvenciones y actividades desde los primeros meses del ejercicio”.

El documento presupuestario se presenta nivelado en ingresos y gastos, con 8,5 millones de euros. En el estado de ingresos destacan las transferencias corrientes, con 7.525.000 euros, junto a 847.500 euros en tasas y otros ingresos, 102.500 euros en ingresos patrimoniales y 25.000 euros en activos financieros.

En cuanto a la distribución por programas, la mayor dotación se dirige a instalaciones deportivas, con 5.952.145,44 euros, seguida de promoción y fomento del deporte, con 2.023.236,56 euros, y administración general de deportes, con 524.618 euros.

Tras su aprobación por el Consejo Rector, el documento continuará ahora con la correspondiente tramitación administrativa para su incorporación al proyecto de presupuesto general del Ayuntamiento de Castelló, que deberá ser sometido a la aprobación del Pleno municipal.

Apoyo directo a clubes y deportistas

El presupuesto mantiene el compromiso del Patronato Municipal de Deportes con las federaciones, los clubes, el asociacionismo deportivo y los deportistas castellonenses. En el capítulo de subvenciones se destinan 971.000 euros, distribuidos entre ocho líneas de concurrencia competitiva y un convenio.

Entre las principales partidas destacan las ayudas a clubes de élite, dotadas con 588.000 euros, y las subvenciones destinadas a la actividad anual de los clubes, con 124.500 euros. También se mantienen las becas para deportistas de élite, con 20.000 euros, así como las líneas de apoyo al deporte adaptado, las expediciones de alta montaña y los deportistas de motor.

Instalaciones y grandes eventos deportivos

Una de las principales prioridades del presupuesto continúa siendo el mantenimiento, la mejora y la modernización de las instalaciones deportivas municipales. Para 2027, esta línea presupuestaria cuenta con 1.368.043,06 euros destinados al mantenimiento de piscinas, instalaciones, energía y combustibles.

El presupuesto también reserva 256.000 euros para la organización y colaboración en eventos deportivos, una partida que permite reforzar la proyección de Castelló y mantener un calendario de competiciones que atrae a deportistas, clubes, federaciones, familias y visitantes.

Hurtado ha subrayado que “se trata de un presupuesto responsable y equilibrado, que permite seguir mejorando las instalaciones, respaldando al tejido deportivo local y consolidando la proyección de Castellón como Capital del Deporte”.

Durante el presente ejercicio se han ejecutado actuaciones relevantes en distintas instalaciones deportivas municipales para mejorar su conservación, adaptarlas a las necesidades de los usuarios y avanzar hacia equipamientos más eficientes y sostenibles.

Entre estas actuaciones destacan los cambios a iluminación LED en varios campos de fútbol, como Javier Marquina, Gran Vía y Gaetà Huguet, así como las actuaciones de descarbonización mediante la sustitución de calderas de gas y gasoil por sistemas eléctricos en diferentes instalaciones deportivas.