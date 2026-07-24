Castellón destina 580.500 euros para climatizar 57 centros educativos antes del próximo curso

La concejala de Educación, María España, se ha reunido esta mañana con representantes de diferentes centros educativos de la ciudad para abordar la puesta en marcha de Plan de Confort Térmico propuesto desde la Generalitat Valenciana y que en la ciudad de Castelló beneficiaría hasta 57 centros educativos públicos de la ciudad de Castelló con una inversión de 580.500 euros.

España ha indicado que “principalmente en la reunión se han abordado cuestiones técnicas como las que tienen que ver con las instalaciones eléctricas de los centros y orientar a sus responsables sobre qué tipo de dispositivos de climatización pueden adquirir”.

“Con la reunión, nuestro principal objetivo es que estas medidas se puedan resolver lo antes posible para que los centros cuenten lo antes posible con aparatos de climatización para las aulas de cara al próximo curso”, ha hecho hincapié.

España ha recalcado también que “todas las instalaciones eléctricas de los centros educativos públicos de la ciudad, dependientes del Ayuntamiento de Castellón, están en perfectas condiciones y cuentan con el Boletín de Revisión Anual (BRA) favorable, que es el documento obligatorio que certifica el mantenimiento y estado de las instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia bajo la normativa de la Comunitat Valenciana”.

La concejala de Educación ha comentado que “toda la información disponible acerca de este Plan de Confort Térmico se compartirá de manera directa e inmediata con los diferentes centros para que la tengan a mano”.

María España en la reunión con los centros escolares por el plan de confort térmico. / Mediterráneo

De la mano de los centros

La edila ha querido insistir en que “desde el equipo de gobierno estamos yendo desde el primer momento de la mano con las comunidades educativas para atender sus necesidades frente a los efectos de futuros episodios de olas de calor”.

“Esta inversión permitirá mejorar las condiciones de 57 centros educativos de la ciudad y ofrecer espacios más adecuados y seguros para el alumnado, el profesorado y el resto de la comunidad educativa. Un Plan que no sólo llega a los colegios, sino que también a institutos, centros de Educación Especial, de Formación de Personas Adultas, conservatorios, la Escuela de Arte y Superior de Diseño y la Escuela Oficial de Idiomas”, ha referido.

España ha recordado respecto a las cantidades económicas de estas ayudas “que ya se han ingresado a los centros, y que van desde los 5.000 a los 25.000 euros por centro, en función de sus características y necesidades. Unas actuaciones que podrán incluir la instalación de equipos de climatización y otras medidas destinadas a mejorar el confort térmico”.

España también ha recordado que “independientemente de este Plan impulsado desde la Generalitat, desde el Ayuntamiento de Castellón y la concejalía de Educación hemos puesto medidas de climatización extraordinarias para garantizar las mejores condiciones para los niños y niñas que disfrutan de las diferentes escuelas de verano en diferentes colegios de la ciudad”.