María Collados Marzá: «Ser reina es un compromiso con mi ciudad»

«Estoy muy contenta y muy agradecida, súper feliz, estoy segura de que será un año inolvidable». Estas fueron las primeras palabras de María Collados Marzá, ayer, como reina de las fiestas de Castelló 2027 al periódico Mediterráneo, que habló con ella momentos de conocer la gran y esperada noticia.

La joven, que se encontraba en su domicilio rodeada de la familia, amigos y de los miembros más cercanos a ella de la comisión de Sequiol, afirmó haber pasado muchos nervios con la llamada de la alcaldesa quien le ha anunciado la elección.

Y es que para María Collados Marzá, ser reina de las fiestas de Castelló «es un privilegio y un gran compromiso con la ciudad. «Espero vivirlo a tope y con gran responsabilidad», comentó la nueva máxima representante de las fiestas, quien también aseguró que toda su familia, amante de las fiestas, está contentísima con su reinado.

La reina de las fiestas de Castelló 2027 ha sido madrina de la gaiata 15 Sequiol en 2026 y siempre ha estado vinculada a este sector donde ha ostentado los cargos del colaboradora (2008 y 2017-2023), dama infantil (2009-2013), madrina de honor infantil (2014), madrina infantil (2015) y madrina de honor (2025). Además, fue dama de la ciudad infantil en 2016. La reina de las fiestas de 2027 tiene 21 años, estudia el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Tanto sus padres, Lidón y Nacho, como su hermana, Laia, están orgullosos de que María sea la máxima representante de las fiestas.

Ahora ya conoce a las damas de la ciudad que forman parte de su corte y con las que, junto a la reina y damas infantiles, espera disfrutar de un gran año.