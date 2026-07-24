Los medios contra los incendios forestales en el punto de mira en Castelló: el PP exige más coordinación y previsión al Gobierno Central

Los medios contra los incendios forestales se sitúan en el punto de mira en Castelló tras los numerosos fuegos que este verano asolan la provincia y el resto de España, por lo que el PP en el Ayuntamiento de Castelló exige al Gobierno Central que refuerce los recursos destinados a la lucha contra los incendios forestales y mejore la coordinación con las comunidades autónomas ante situaciones de emergencia.

Así lo ha explicado este viernes el portavoz del grupo municipal popular, Sergio Toledo, quien ha señalado que presentarán una declaración institucional a este respecto en el próximo pleno porque “la lucha contra los incendios exige coordinación, previsión y es necesario que todas las administraciones dispongan de los medios necesarios. No se puede improvisar cuando están en juego la seguridad de las personas, nuestros municipios y nuestro patrimonio natural”.

Sergio Toledo es el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

"El Gobierno debe cumplir sus compromisos y garantizar una respuesta rápida y eficaz”, ha dicho Toledo, quien ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció a las comunidades autónomas la disponibilidad de 14 aviones anfibios de élite para la campaña de alto riesgo de incendios, pero el despliegue previsto se sitúa por debajo de esa cifra. Los populares consideran que esta reducción limita la capacidad de actuación ante grandes emergencias forestales.

Asimismo, los populares alertan de que el número de Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), unidades helitransportadas especializadas en la extinción, permanece congelado en diez desde 2007, una situación que, a su juicio, dificulta una distribución equilibrada de los recursos en el conjunto del territorio.

Toledo ha destacado que “las comunidades autónomas son las primeras que actúan sobre el terreno, pero necesitan contar con el respaldo del Estado cuando la gravedad del incendio requiere medios adicionales”.

La declaración institucional plantea instar al Gobierno de España a incrementar el número de aviones anfibios de élite, cumplir los compromisos adquiridos con las comunidades autónomas y distribuir de manera equilibrada las brigadas helitransportadas por todo el territorio nacional.

“No se trata de generar confrontación, sino de exigir responsabilidad. España necesita un dispositivo suficiente y bien distribuido que permita actuar con eficacia allí donde se produzca una emergencia”, ha concluido Sergio Toledo.