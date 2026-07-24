El mensaje de las reinas de las fiestas 2027 a la ciudad de Castelló: "este año va a ser inolvidable"

Las primeras horas como reinas de las fiestas de Castelló de 2027 están siendo para María Collados Marzá y Nayra Luque Beltrán un auténtico carrusel de emociones. Tras conocer la decisión que las convertía en las máximas representantes de las fiestas, ambas comienzan poco a poco a asimilar la responsabilidad que supone el cargo, pero también la ilusión por todo lo que está por venir y por compartir un año que, aseguran, será inolvidable para toda la ciudad.

Ahora, con la elección ya confirmada, el primer mensaje de María Collados, la nueva embajadora de la capital de la Plana, se dirige directamente a todos los castellonenses. «Muchísimas gracias por haber confiado en mí. Espero poder devolveros todo lo que la ciudad me ha regalado y estar a la altura de lo que este cargo tan importante implica», asegura la reina, que tiene claro que quiere vivir el año junto a toda la ciudad.

María está convencida de que los próximos meses quedarán para siempre en la memoria de Castellón. «Este año va a ser inolvidable para todos y seguro que lo vamos a pasar súper bien», afirma, con la mirada puesta ya en un ciclo festivo que afronta con la máxima ilusión y con el deseo de disfrutar cada uno de los momentos que le esperan junto a Nayra, las damas de la ciudad y todos los castellonenses.

También Nayra Luque, reina infantil de las fiestas de Castelló de 2027, ha querido lanzar un mensaje especialmente dirigido a los más pequeños de la ciudad. «A los niños de Castelló les diría que se preparen, porque la Magdalena 2027 va a ser muy especial y vamos a pasar un año súper divertido con todos los actos», señala con entusiasmo, adelantando unas fiestas que espera compartir intensamente con los niños y niñas de la ciudad.

Las primeras 24 horas

Después de recibir este jueves por la tarde la llamada que cambió su vida, María reconoce que todavía está «como en una nube», aunque poco a poco empieza a asimilar todo lo ocurrido. «Es una mezcla de emociones, muchísima felicidad, estoy muy contenta, es cumplir un gran sueño», explica la joven, que todavía recuerda con emoción el momento en el que recibió la llamada con la que soñaba desde que nació. «Me salía la llamada, lo cogía y se me colgaba. No sabía lo que sería, pensaba que me estaban haciendo una broma o algo, pero al final lo cogí y era la alcaldesa», relata entre risas. Al otro lado del teléfono estaba la noticia más esperada de su vida, una llamada que Collados recibió «supercontenta» y que daba comienzo a una nueva etapa que afronta con enorme ilusión.

Por su parte, la nueva reina infantil reconoce que todavía está viviendo las primeras horas de su elección con cierta emoción y nervios. «Lo he asimilado un poquito, pero aún sigo un poco nerviosa porque nos espera un año muy largo cargado de momentos increíbles», explica Nayra, consciente de que tiene por delante todo un año para disfrutar de las fiestas y de experiencias que difícilmente olvidará.

Con la emoción todavía a flor de piel y la ilusión intacta, María y Nayra ya miran hacia las fiestas de la Magdalena 2027. Las dos han comenzado a vivir un sueño que compartirán con Castellón durante los próximos meses y que, como ellas mismas aseguran, estará lleno de momentos inolvidables. Su mensaje a la ciudad es claro: quieren estar a la altura de la responsabilidad que asumen y devolver a Castelló todo el cariño han recibido.