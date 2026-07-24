Nayra Luque Beltrán: «Estoy feliz, es un orgullo ser reina infantil y espero las fiestas con ilusión»

Nayra Luque Beltrán, «una señorita con una gran sonrisa» ha visto este jueves como uno de sus sueños se ha convertido en realidad al ser elegida reina infantil de las fiestas de Castelló 2027.

La llamada de la alcaldesa la catapultó al trono regio para el próximo ciclo festero, un cargo que aceptó con gran emoción.

Mediterráneo pudo hablar con ella momentos después de conocer que ya es la reina infantil. «Estoy muy contenta y muy orgullosa», afirmó Luque Beltrán, quien aseguró que el momento de la llamada de la alcaldesa lo había vivido «muy feliz y contenta». «Es un orgullo súper grande porque ser reina infantil no solamente es un cargo, es representar a todos los niños de Castellón», afirmó la pequeña, de 10 años y que comenzará 6º de Primaria en el colegio Sanchis Yago de Castelló el próximo curso. Tenía muchas ganas de reunirse con su corte a la que felicitó en la plaza Mayor a última hora de la tarde y aseguró que ya espera con «muchas ganas e ilusión las fiestas de la Magdalena».

Nayra Luque ha sido dama de la ciudad infantil en 2026 y practica gimnasia rítmica en el Club Rítmica Lledó. Además, le gusta bailar y hacer manualidades. Entre sus actos preferidos de las fiestas fundacionales destaca la romería, el desfile de gaiatas, el pregó infantil, la ofrenda de flores y el coso multicolor y hay que destacar la satisfacción de sus padres, Cristian y Carla, así como la del resto de la familia, del nuevo cargo de Nayra Luque, quien también ha sido dama de honor infantil, madrina de honor infantil y madrina infantil de la gaiata 13 Sensal.

Así que, tal y como ella mismo dijo ayer nada más enterarse de su elección para las próximas fiestas: ¡a por el 2027!