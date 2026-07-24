Plantean ayudas municipales para evitar el cierre de comercios en Castelló

El grupo municipal socialista defenderá en el pleno del próximo jueves una moción para crear una línea integral de ayudas destinada a revitalizar el comercio local, una iniciativa con la que pretende cubrir "el vacío absoluto de políticas de apoyo" del gobierno de Begoña Carrasco hacia uno de los sectores que más empleo y actividad económica genera en la ciudad.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, denuncia que "mientras el pequeño comercio lleva años soportando el incremento de los alquileres, la subida de los costes, la competencia de las grandes plataformas y la necesidad de modernizar sus establecimientos, el gobierno de PP y Vox sigue sin dar pasos firmes. "Carrasco presume constantemente de apoyar al comercio local, pero la realidad es que los comerciantes continúan esperando medidas concretas. Las campañas de promoción y las fotografías están muy bien, pero no pagan el alquiler de un local ni ayudan a modernizar un negocio", afirma Puerta.

La portavoz socialista recuerda que cada vez son más los locales vacíos que aparecen en diferentes barrios de Castelló, una situación que "empobrece nuestras calles, reduce la actividad económica y acaba afectando también a la calidad de vida de los vecinos". "Cuando cierra un comercio no solo pierde quien baja la persiana; pierde todo el barrio", subraya.

Patricia Puerta considera que "Carrasco convirtió cuando estaba en la oposición el comercio en un escaparate para la propaganda, pero como alcaldesa ha fracasado y ha demostrado que anunció promesas que nunca va a cumplir”. Para Puerta, "cada persiana que se baja es un fracaso para la ciudad y el ayuntamiento no puede limitarse a mirar hacia otro lado", concluye.

Patricia Puerta, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló / Mediterráneo

Batería de ayudas

Frente a la inacción del gobierno municipal, el PSPV plantea una batería de ayudas económicas que permita sostener al pequeño comercio y favorecer la apertura de nuevos establecimientos. La moción propone subvenciones para el alquiler de locales comerciales, ayudas específicas para nuevos negocios, financiación para la rehabilitación y modernización de establecimientos, actuaciones de eficiencia energética, eliminación de barreras arquitectónicas e incentivos para recuperar locales actualmente vacíos.

Además, reclama la elaboración de un Plan Municipal de Revitalización del Comercio Local, consensuado con las asociaciones de comerciantes, la Cámara de Comercio y las organizaciones empresariales, que incorpore medidas de dinamización, formación, digitalización y captación de nuevas actividades económicas.

Para Patricia Puerta, "defender el comercio local exige mucho más que organizar campañas, por cierto algunas vergonzosas, o acudir a las inauguraciones”. Defender al comercio, como señala la portavoz socialista, significa destinar recursos públicos para que los negocios puedan seguir abiertos, generar empleo y mantener vivos nuestros barrios". Si el PP vota en contra de esta moción, «volverá a demostrar que su apoyo al comercio local acaba donde empiezan los presupuestos municipales", concluye la portavoz socialista.