Reclaman la apertura inmediata de la residencia de mayores de la calle Onda de Castelló

El Grupo Municipal de Compromís per Castelló ha reclamado la apertura inmediata de la residencia de personas mayores de la calle Onda, un proyecto adjudicado a finales de 2022 que, según los plazos de ejecución previstos en los pliegos, debería haber finalizado sus obras antes del verano de 2025 y estar actualmente prestando servicio a la ciudadanía.

La iniciativa pone el acento en la necesidad urgente de atender a las familias de la ciudad que requieren apoyo para el cuidado de sus mayores, en un contexto de envejecimiento progresivo de la población. Este centro fue diseñado como un espacio de convivencia reducido y de atención cercana, un modelo impulsado originalmente desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en el año 2016 por Mònica Oltra.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha señalado que la falta de coordinación e interés del actual equipo de gobierno mantiene el edificio sin recepcionar ni equipar. “Nuestra obligación es velar por las personas vulnerables y por las familias que necesitan recursos públicos de calidad. Mantener cerrada una residencia finalizada o a punto de finalizar es un perjuicio directo para todo Castelló”, ha explicado.

El portavoz valencianista ha recordado que la coalición presentó una enmienda a los presupuestos autonómicos para incluir una partida específica destinada al equipamiento del centro como camas, mobiliario y material sanitario, la cual fue rechazada por el gobierno de Carrasco. “Sin presupuesto para dotar el material y poner en marcha al personal, la residencia continuará siendo un edificio vacío. Demoramos un servicio esencial por puro cálculo político”, ha afirmado.

Compromís reitera su apuesta por un modelo de residencia de gestión 100% pública, siguiendo el ejemplo de la residencia Lledó, y pide que no se alarguen más los plazos burocráticos para poner las instalaciones a disposición de los vecinos y vecinas.

“El cuidado de nuestras personas mayores no puede esperar a calendarios electorales ni a fotos de inauguración. Castelló necesita que la residencia de la calle Onda abra sus puertas de manera inminente y con todos los recursos públicos garantizados”, ha concluido Garcia.