La fecha tope para pedir las ayudas a la rehabilitación de edificios en Castelló y la cantidad máxima por inmueble

La concejala de Vivienda, Ester Giner, ha destacado este sábado “el compromiso del equipo de Gobierno municipal con la que es la principal preocupación de la sociedad española en la actualidad, como es la vivienda”. En esta ocasión, la edila ha puesto el foco en las medidas que desde el Ayuntamiento de Castelló se han puesto en marcha en forma de ayudas para la rehabilitación de edificios. Giner ha explicado que “estas subvenciones, que alcanzan una cantidad de 501.428 euros están dirigidas a la mejora y modernización del parque residencial de la ciudad, a mejorar la conservación de los inmuebles y, por tanto, a mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”.

La concejala ha recordado que “con el objetivo de que estas ayudas lleguen al mayor número posible de castellonenses, desde la concejalía de Vivienda hemos compartido la información de las mismas con los colegios profesionales de administradores de fincas, agentes de la propiedad inmobiliaria, arquitectos y arquitectos técnicos”.

“De esta manera, a través de todos estos profesionales, las comunidades de propietarios tendrán más canales de acceso a la información de cómo solicitar y aprovecharse de estas ayudas para realizar diferentes mejoras en sus domicilios”, ha indicado Giner.

La edila ha remarcado que “las subvenciones se pueden solicitar a través de la Oficina de la Vivienda del Ayuntamiento hasta el próximo 31 de agosto. Y hasta el momento, desde su puesta en marcha en junio, han sido ya una veintena las solicitudes que se han presentado”.

Tipos de actuaciones subvencionables

La concejala ha detallado que “estas ayudas está dirigidas a subvencionar actuaciones en cimentaciones y estructuras, cubiertas y azoteas, fachadas y medianeras. Y también están dirigidas a la mejora de instalaciones comunes de electricidad, fontanería, gas o saneamiento, entre otras”.

Ayudas de hasta 30.000 euros

Ester Giner ha apuntado que “en cuanto a las cantidades económicas de estas ayudas llegarán hasta los 30.000 euros por edificio y 5.000 euros por vivienda cuando se detecten actuaciones urgentes que puedan comprometer la seguridad, aunque en la mayoría de casos estamos hablando de 15.000 euros por edificio y 3.000 por vivienda”.

Giner ha hecho hincapié en que “con estas ayudas desde el Ayuntamiento de Castellón queremos hacer más sencillo y ahorrando una cantidad importante de dinero a nuestros vecinos y vecinas, la mejora de los edificios donde viven las familias castellonenses. Una medida que, además, redunda en la mejora del entorno urbano del que forman de una manera imprescindible los edificios de nuestra ciudad”.

"La legislatura de la vivienda"

Asimismo, Ester Giner ha recordado que “esta está siendo la legislatura de la vivienda para el equipo de Gobierno que lidera nuestra alcaldesa, Begoña Carrasco. Giner ha destacado que "estas subvenciones se suman a otras iniciativas de apoyo a la vivienda como la liberalización de suelo para la construcción de 4.200 viviendas nuevas, de las cuales el 40% serán de VPP; los más de 405.000 euros destinados a medidas pioneras como las ayudas al alquiler para jóvenes; el Plan de Barrios que con 17 millones de euros inversión está consiguiendo mejorar la eficiencia energética de cerca de 600 viviendas en 5 grupos residenciales o los 1,5 millones de destinados a la adquisición de vivienda social,siendo la mayor cantidad en la historia del Ayuntamiento destinada a este fin".

La concejala de Vivienda ha finalizado deseando que “esta convocatoria pueda ser aprovechada por el máximo número posible de castellonenses” insistiendo en que “a través de estas ayudad estamos también mejorando el entorno de nuestros barrios y haciendo de Castellón una ciudad más atractiva, moderna y eficiente".