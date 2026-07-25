Plan para reabrir los centros juveniles en los barrios de Castelló y desarrollar los planes estratégicos municipales

Compromís per Castelló ha presentado una moción al próximo pleno del Ayuntamiento de Castelló para solicitar la reapertura inmediata de los centros juveniles en los barrios de la ciudad y recuperar las partidas presupuestarias destinadas a su actividad.

La iniciativa responde a la necesidad de cumplir con las directrices del Plan Estratégico Castelló Ciudad Educadora y del II Plan Estratégico de Juventud del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, dos documentos elaborados con participación ciudadana que actualmente se encuentran paralizados. Según Compromís, la recuperación de esta red pública de centros es fundamental para ofrecer a los adolescentes de 12 a 18 años espacios de autonomía, participación y ocio alternativo al consumo.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha recordado que en la pasada legislatura se pusieron en marcha cuatro centros juveniles equipados y dinamizados por monitores especializados. “Nuestra obligación es ofrecer a nuestros jóvenes alternativas de ocio de calidad en los diferentes barrios y no dejarlos sin ningún tipo de apoyo ni política pública municipal”, ha señalado.

Garcia ha lamentado el cierre de estos cuatro locales hace tres años por parte del gobierno de Begoña Carrasco, una decisión que ha calificado de sectaria y motivada por prejuicios ideológicos. “No es aceptable que se retiren servicios públicos destinados a los adolescentes bajo la premisa de cómo piensan o dejan de pensar quienes hacen uso de ellos. Una administración responsable debe gobernar para toda la ciudadanía sin perseguir ni juzgar a nadie”, ha afirmado.

Compromís considera que la falta de estos espacios de encuentro y gestión juvenil deja a la ciudad sin ninguna herramienta de juventud en los barrios, provocando que la tecnología o el ocio basado en el consumo sean las únicas opciones disponibles para los adolescentes.

Por este motivo, la moción insta al equipo de gobierno a reabrir los espacios clausurados, desarrollar los planes estratégicos aprobados y destinar la financiación necesaria para la contratación de los locales y del equipo de monitores encargados de la dinamización.

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“Defender una red pública de centros juveniles es defender el derecho de nuestros adolescentes a un ocio saludable, participativo y arraigado en sus barrios. El valenciano y las políticas de juventud deben estar garantizados y no pueden quedar supeditados al desinterés del gobierno municipal”, ha concluido Garcia.