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En Castelló
Som Festival suspende Rock en Familia por el viento. Así puedes recuperar el dinero de las entradas
Las fuertes rachas han producido daños en el recinto
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Som Festival ha suspendido la actuación de Rock en Familia que estaba prevista para este sábado a las 21.00 horas debido a las fuertes rachas de viento en la zona portuaria que han producido daños en el recinto, según fuentes de la organización. "Tras valorar detenidamente y en coordinación con las autoridades competentes en materia de seguridad y para garantizar la integraidad de los asistentes y trabajadores, la dirección del Som Festival ha tomado la decisión de cancelar este evento", reza el comunicado oficial.
Las entradas adquiridas serán devueltas en las próximas horas de forma automática a través de los medios empleados para su compra.
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