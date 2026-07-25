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Som Festival suspende Rock en Familia por el viento. Así puedes recuperar el dinero de las entradas

Las fuertes rachas han producido daños en el recinto

El evento estaba previsto en el Puerto de Castellón.

El evento estaba previsto en el Puerto de Castellón. / Mediterráneo

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Som Festival ha suspendido la actuación de Rock en Familia que estaba prevista para este sábado a las 21.00 horas debido a las fuertes rachas de viento en la zona portuaria que han producido daños en el recinto, según fuentes de la organización. "Tras valorar detenidamente y en coordinación con las autoridades competentes en materia de seguridad y para garantizar la integraidad de los asistentes y trabajadores, la dirección del Som Festival ha tomado la decisión de cancelar este evento", reza el comunicado oficial.

Las entradas adquiridas serán devueltas en las próximas horas de forma automática a través de los medios empleados para su compra.

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