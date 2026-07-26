Los agricultores de Castelló celebran la fiesta en honor a Sant Jaume. Así ha sido el acto

La ermita de San Jaume de Fadrell ha acogido este domingo la celebración de la festividad en honor al santo organizada por la Encomienda de Fadrell y a la que han asistido numerosos castellonenses. Una misa, seguida de un responso en el antiguo cementerio en sufragio de los antepasados que poblaron Fadrell, una procesión y un porrat popular han marcado la tradicional jornada en la que han participado numerosos castellonenses así como representantes de esta entidad de agricultores encabezados por su presidente, José Ferrando; y los procuradores María Carmen Peón y José María Blasco. También han asistido la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la primera edila de Almassora, María Tormo; y los ediles de Agricultura y Fiestas, Gonzalo Romero y Noelia Selma, respectivamente.

Asistentes a la misa en la ermita de Sant Jaume de Fadrell, este domingo. / Manolo Nebot Rochera

Para Carrasco “esta fiesta de Sant Jaume es muy especial por varios motivos. En primer lugar por el lugar tan especial donde se celebra, una ermita con siglos de historia y núcleo de población antes incluso de la fundación de la ciudad de Castellón. También por la especial unión con la herencia agrícola del Castellón más tradicional, representada por la Comanda de Fadrell y sus integrantes. Y también, no hay que olvidar que el santo al que se festeja, Sant Jaume, al apostol Santiago, es el patrón de España”.

En primer fila, Ferrando, Carrasco, Tormo y Selma. / Manolo Nebot Rochera

Carrasco ha hecho hincapié en “la gran labor que se realiza desde la Comanda de Fadrell y otras entidades e instituciones que colaboran en esta fiesta, para preservar la historia y las tradiciones de nuestra ciudad. Algo que hace que el orgullo de pertenencia de Castellón se transmita, generación tras generación y haga avanzar a nuestra ciudad hacia el futuro sin perder sus raíces”.

Otros asistentes al acto. / Manolo Nebot Rochera