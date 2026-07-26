Cerca de 200 personas celebran el Día de los Abuelos con una misa, procesión y almuerzo de hermandad en Castelló

Castelló ha celebrado esta mañana la festividad de Santa Ana y San Joaquín, conocido también como Día de los Abuelos y Abuelas, con una misa que ha tenido lugar en la ermita Virgen del Carmen. Un acto en el que han participado cerca de 200 personas entre las que se encontraba, en representación del Gobierno municipal, la concejal de Gente Mayor, Clara Adsuara. También han estado presentes representantes de la asociación de Festes del Carmen de Castellón.

Esta fiesta ha servido para rendir homenaje a los abuelos y abuelas, algunos de los cuáles estaban acompañados de sus hijos, nietos y nietas. Ha sido una jornada familiar y festiva en la que, tras la misa, se ha realizado una procesión en las inmediaciones de la ermita. Una vez finalizada la procesión, los asistentes han compartido también un almuerzo de hermandad con reparto de bocadillos y dulces a las personas que se han acercado hasta esta ermita del Carmen situada junto a la Ciudad del Transporte.

Clara Adsuara ha subrayado que “hoy nuestros mayores vuelven a ser protagonistas en una jornada festiva muy especial rodeados de quienes más les quieren, los hijos e hijas y nietos y nietas”.

“Desde la Concejalía de Gente Mayor honramos y acompañamos a nuestros mayores, con celebraciones como ésta que reconocen lo importantes que son en el día a día de cada familia”, ha concluido Adsuara.