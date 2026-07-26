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Las playas de Castelló para este verano: nuevos equipamientos, servicios adaptados y actividades inclusivas

En el Pinar, Gurugú y Serradal

Imagen de la playa accesible de Castelló.

Imagen de la playa accesible de Castelló. / Mediterráneo

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Ramón Pérez

Castellón

El Patronato de Turismo de Castelló continúa reforzando la accesibilidad de las playas del Pinar, Gurugú y Serradal con nuevas infraestructuras, equipamientos adaptados y servicios destinados a facilitar el acceso y disfrute del litoral a las personas con movilidad reducida. Un conjunto de actuaciones que ya se encuentran plenamente operativas durante la presente temporada estival y que consolidan la apuesta municipal por unas playas cada vez más inclusivas.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que “estas mejoras responden al compromiso del Ayuntamiento por seguir eliminando barreras y ofrecer espacios públicos accesibles para todos. Trabajamos para que cualquier persona pueda disfrutar de nuestras playas con la mayor autonomía, comodidad y seguridad posibles, independientemente de sus capacidades físicas".

Nuevos recursos al servicio de los usuarios

Entre las principales novedades incorporadas este verano destacan las nuevas flexipasarelas, que prácticamente alcanzan la orilla del mar y facilitan el desplazamiento sobre la arena. A ello se suma la adquisición de dos nuevas sillas anfibias para adultos y dos infantiles, flotadores adaptados para ambos grupos de edad, dos juegos de muletas anfibias y nuevos toldos que amplían las zonas de sombra destinadas a los usuarios.

Arantxa Miralles es la concejala de Turismo de Castelló.

Arantxa Miralles es la concejala de Turismo de Castelló. / Mediterráneo

Estas incorporaciones permiten mejorar la atención que se presta diariamente en las playas de Castellón y ampliar los recursos disponibles para que las personas con movilidad reducida puedan acceder al baño y disfrutar del entorno con mayores garantías y comodidad.

Mejores accesos e infraestructuras

Las actuaciones realizadas también incluyen las nuevas plazas de aparcamiento adaptadas ejecutadas en el marco de la remodelación de la avenida Ferrandis Salvador. Los nuevos espacios cuentan con mayores dimensiones, una pequeña rampa de acceso y un paso de peatones que facilita el cruce del carril bici con mayor seguridad antes de acceder a la playa.

Asimismo, el litoral castellonense dispone esta temporada de ocho baños adaptados distribuidos en diferentes puntos de las playas del Pinar, Gurugú y Serradal, sustituyendo las anteriores instalaciones provisionales y mejorando la calidad del servicio que se presta a vecinos y visitantes.

Actividades inclusivas

Como novedad este verano, la playa del Pinar acoge un programa de actividades dirigido a personas con movilidad reducida. Las sesiones se celebran todos los martes y jueves a las 10:00 horas hasta el próximo 10 de agosto, con el objetivo de fomentar la participación, el ocio inclusivo y el disfrute del entorno costero.

Estas iniciativas complementan otros servicios ya implantados en temporadas anteriores, como las orugas eléctricas para facilitar el acceso sobre la arena, las barandillas instaladas en distintos puntos del litoral, los cambiadores adaptados y la presencia de personal especializado encargado de asistir a los usuarios que lo requieran.

Compromiso con un turismo sin barreras

Miralles ha afirmado que "la accesibilidad no debe entenderse como un servicio complementario, sino como un derecho. Por eso seguimos mejorando nuestras playas cada verano, incorporando nuevos recursos e infraestructuras que permitan que cualquier persona pueda disfrutar del mar en igualdad de condiciones".

La edil ha añadido que "Castellón quiere seguir consolidándose como un destino turístico accesible y de calidad. Estas actuaciones reflejan el compromiso del Gobierno municipal con un modelo de ciudad que pone a las personas en el centro y que trabaja para ofrecer unos espacios públicos modernos, inclusivos y adaptados a las necesidades de todos".

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