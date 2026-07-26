El PP de Castelló pone sobre la mesa la autonomía de los jueces y tribunales

El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Castelló ha presentado una declaración institucional para su debate en el próximo pleno con el objetivo de exigir al Gobierno de España que garantice el normal funcionamiento de las instituciones y respete la autonomía de jueces y tribunales.

El portavoz Sergio Toledo ha señalado que “ningún Gobierno puede situarse por encima de la ley ni cuestionar a los magistrados cuando sus resoluciones no responden a sus intereses. El cumplimiento de las reglas democráticas no admite excepciones”.

Sergio Toledo es el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Toledo ha advertido de que “España necesita organismos sólidos, imparciales y al servicio de los ciudadanos, no un Ejecutivo: que convierta cualquier investigación que afecta a su entorno en un supuesto ataque político”. La iniciativa denuncia los enfrentamientos protagonizados por miembros del Ejecutivo central con jueces y tribunales, así como las descalificaciones dirigidas contra quienes investigan posibles irregularidades. A juicio de los populares, estas actuaciones pretenden desacreditar la labor de la Justicia y erosionan la confianza de la ciudadanía.

El grupo municipal del PP en el consistorio defiende que la respuesta ante cualquier procedimiento abierto debe basarse en la colaboración, el acatamiento de las resoluciones y la ausencia de presiones sobre quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley. “Quien gobierna tiene una obligación especial de preservar la neutralidad de los organismos públicos y facilitar el trabajo de los tribunales. Intentar desacreditarlos para eludir responsabilidades supone cruzar una línea que una democracia no puede tolerar”, ha afirmado Toledo.

¿Qué dice el texto?

Entre sus acuerdos, la declaración institucional insta al Gobierno de España a abandonar las prácticas que interfieren en la vida política, poner fin a las descalificaciones contra el Poder Judicial y asumir la alternancia como una consecuencia natural de un sistema democrático maduro. La propuesta también solicita al presidente del Gobierno que convoque elecciones generales ante la falta de estabilidad parlamentaria, la incapacidad para aprobar los Presupuestos Generales del Estado durante la legislatura y el bloqueo que, según los populares, atraviesa el país.

“Defender el Estado de Derecho es una obligación que está por encima de cualquier sigla. España necesita recuperar la normalidad política y contar con unas instituciones que actúen con rigor, transparencia y plena sujeción a la ley”, ha concluido Sergio Toledo.