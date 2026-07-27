Castellón destina 50.000 euros a proyectos de ayuda a la población afectada por los terremotos en Venezuela
Las ayudas permitirán mejorar el acceso al agua potable en los refugios y prestar apoyo psicológico a las personas afectadas por los terremotos
El Ayuntamiento de Castellón destinará un total de 50.000 euros a dos iniciativas destinadas a atender las necesidades de la población afectada por los terremotos registrados el pasado mes de junio en Venezuela.
En concreto, el consistorio concederá una ayuda de 20.000 euros a AESCO, que se destinará a mejorar el almacenamiento y la potabilización de agua en distintos refugios de Caracas. Los otros 30.000 euros serán para Psicólogas y Psicólogos Sin Fronteras, con el objetivo de ofrecer atención y apoyo psicosocial a las personas afectadas por la catástrofe.
El concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, ha subrayado que estas ayudas reflejan “el compromiso de este equipo de gobierno con el pueblo venezolano y con las más de 3.000 personas de este país que residen en Castellón”. En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento quiere “acompañarlas y contribuir a paliar las consecuencias de esta catástrofe”.
Sales ha destacado además que las dos actuaciones se centran en cubrir necesidades básicas de la población afectada, como el acceso a agua potable y la atención a las consecuencias emocionales derivadas del terremoto. Una ayuda especialmente dirigida a colectivos vulnerables, entre ellos los menores, las familias desplazadas y las personas que trabajan directamente sobre el terreno.
La aportación municipal se desarrollará en colaboración con la Generalitat Valenciana, a través de los mecanismos de coordinación establecidos para canalizar la respuesta ante la emergencia y dirigir los recursos hacia entidades especializadas.
Sales ha recordado que “el pasado 12 de julio partieron hacia Venezuela 24.000 kilos de solidaridad de la ciudadanía castellonense, con alimentos no perecederos y productos de primera necesidad”.
Agua potable en los refugios
Por su parte, el Ayuntamiento destinará 20.000 euros al proyecto de América, España, Solidaridad y Cooperación (AESCO ONG), una iniciativa que permitirá detectar los refugios con mayores necesidades, proporcionar sistemas de potabilización de agua e instalar depósitos que garanticen el suministro.
El proyecto contempla también el desarrollo de acciones de educación sanitaria, orientadas a prevenir enfermedades derivadas del consumo de agua no tratada y a reforzar las condiciones de higiene. La actuación se prolongará durante cinco meses y bereniciará a entre 250 y 300 personas, con especial atención a familias desplazadas, menores, hogares monoparentales, familias numerosas y mujeres víctimas de violencia de género.
Apoyo psicológico y protección
Los 30.000 euros restantes se destinarán al proyecto de Psicólogas y Psicólogos Sin Fronteras, centrado en ofrecer apoyo emocional y protección a niñas, niños, adolescentes, familias, personas voluntarias y profesionales.
La intervención incluye primeros auxilios psicológicos, atención tanto individual como grupal, orientación a las familias y la creación de espacios seguros para los menores. Además, se formará a referentes comunitarios para que puedan identificar posibles situaciones de riesgo y facilitar su derivación a los servicios especializados correspondientes.
El programa prevé atender de manera directa a un mínimo de 240 personas, entre ellas 120 menores, así como a adultos afectados por la emergencia, cuidadores, voluntariado y equipos profesionales que desarrollan su labor en primera línea.
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