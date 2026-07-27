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Castellón destina 50.000 euros a proyectos de ayuda a la población afectada por los terremotos en Venezuela

Las ayudas permitirán mejorar el acceso al agua potable en los refugios y prestar apoyo psicológico a las personas afectadas por los terremotos

Globos que forman la bandera de Venezuela en la puerta de la Concatedral de Santa María.

Globos que forman la bandera de Venezuela en la puerta de la Concatedral de Santa María. / TONI LOSAS

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Carla Collazos

Castelló

El Ayuntamiento de Castellón destinará un total de 50.000 euros a dos iniciativas destinadas a atender las necesidades de la población afectada por los terremotos registrados el pasado mes de junio en Venezuela.

En concreto, el consistorio concederá una ayuda de 20.000 euros a AESCO, que se destinará a mejorar el almacenamiento y la potabilización de agua en distintos refugios de Caracas. Los otros 30.000 euros serán para Psicólogas y Psicólogos Sin Fronteras, con el objetivo de ofrecer atención y apoyo psicosocial a las personas afectadas por la catástrofe.

El concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, ha subrayado que estas ayudas reflejan “el compromiso de este equipo de gobierno con el pueblo venezolano y con las más de 3.000 personas de este país que residen en Castellón”. En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento quiere “acompañarlas y contribuir a paliar las consecuencias de esta catástrofe”.

Sales ha destacado además que las dos actuaciones se centran en cubrir necesidades básicas de la población afectada, como el acceso a agua potable y la atención a las consecuencias emocionales derivadas del terremoto. Una ayuda especialmente dirigida a colectivos vulnerables, entre ellos los menores, las familias desplazadas y las personas que trabajan directamente sobre el terreno.

La aportación municipal se desarrollará en colaboración con la Generalitat Valenciana, a través de los mecanismos de coordinación establecidos para canalizar la respuesta ante la emergencia y dirigir los recursos hacia entidades especializadas.

Sales ha recordado que “el pasado 12 de julio partieron hacia Venezuela 24.000 kilos de solidaridad de la ciudadanía castellonense, con alimentos no perecederos y productos de primera necesidad”.

Vicent Sales: “Reforzamos nuestro compromiso con el pueblo venezolano”.

Vicent Sales: “Reforzamos nuestro compromiso con el pueblo venezolano”. / Mediterráneo

Agua potable en los refugios

Por su parte, el Ayuntamiento destinará 20.000 euros al proyecto de América, España, Solidaridad y Cooperación (AESCO ONG), una iniciativa que permitirá detectar los refugios con mayores necesidades, proporcionar sistemas de potabilización de agua e instalar depósitos que garanticen el suministro.

El proyecto contempla también el desarrollo de acciones de educación sanitaria, orientadas a prevenir enfermedades derivadas del consumo de agua no tratada y a reforzar las condiciones de higiene. La actuación se prolongará durante cinco meses y bereniciará a entre 250 y 300 personas, con especial atención a familias desplazadas, menores, hogares monoparentales, familias numerosas y mujeres víctimas de violencia de género.

Apoyo psicológico y protección

Los 30.000 euros restantes se destinarán al proyecto de Psicólogas y Psicólogos Sin Fronteras, centrado en ofrecer apoyo emocional y protección a niñas, niños, adolescentes, familias, personas voluntarias y profesionales.

La intervención incluye primeros auxilios psicológicos, atención tanto individual como grupal, orientación a las familias y la creación de espacios seguros para los menores. Además, se formará a referentes comunitarios para que puedan identificar posibles situaciones de riesgo y facilitar su derivación a los servicios especializados correspondientes.

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El programa prevé atender de manera directa a un mínimo de 240 personas, entre ellas 120 menores, así como a adultos afectados por la emergencia, cuidadores, voluntariado y equipos profesionales que desarrollan su labor en primera línea.

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