Castelló refuerza su lucha contra la okupación: charlas a los vecinos con estos seis consejos preventivos

Castelló refuerza su lucha contra la okupación con charlas informativas a los vecinos por parte de la Policía Local y en la que la Sección de Proximidad pone sobre la mesa seis consejos preventivos con el fin de evitar el acceso ilegal a las viviendas. La primera de las reuniones tuvo lugar este lunes en la Marjaleria donde asistieron decenas de vecinos y ha contado con la presencia de la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, y del concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá.

El objetivo de estas charlas, que se ampliarán a otros barrios de la ciudad, es reforzar la seguridad y ofrecer a los ciudadanos herramientas que les permitan actuar con rapidez ante cualquier intento de ocupación ilegal.

Así, los agentes de la Sección de Proximidad han trasladado a los asistentes una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de ocupación ilegal. Entre ellas, insistieron en la importancia de mantener un contacto permanente con la Policía Local a través de los representantes vecinales, con el fin de recibir asesoramiento y reforzar la coordinación entre vecinos y agentes.

Asimismo, han recomendado reforzar la seguridad de las viviendas mediante alarmas, cerraduras de alta seguridad, cámaras o detectores de movimiento, así como evitar que los inmuebles deshabitados presenten signos de abandono. También aconsejaron recoger el correo con frecuencia y pedir a un familiar o vecino de confianza que supervise periódicamente la vivienda.

Los agentes han recordado igualmente la importancia de actuar con rapidez ante cualquier indicio de ocupación ilegal, avisando de inmediato al 092 o al 112. Del mismo modo, animaron a los vecinos a comunicar cualquier actividad sospechosa en viviendas vacías, ya que una intervención temprana puede resultar decisiva para evitar que la ocupación llegue a consolidarse.

Evitar la indefensión

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha señalado que "esta charla nace de una necesidad, ya que tanto los vecinos como los ayuntamientos estamos muy indefensos en la lucha contra la okupación ilegal por culpa de unas leyes nacionales del Gobierno de Sánchez que desprotegen al propietario. Nosotros queremos poner todos los medios a nuestro alcance para evitarlas y eso pasa por trabajar en la prevención, porque cuando una ocupación ya está consumada resulta mucho más difícil actuar debido a una legislación absolutamente nefasta".

El edil ha destacado que en el último mes la Policía Local ha evitado cuatro okupaciones, tal y como ha publicado este diario, y ha remarcado que "no se trata únicamente de proteger la propiedad privada, que ya de por sí es un derecho fundamental, sino que la presencia de okupas genera inseguridad en los barrios, conflictos de convivencia y molestias para los vecinos". En este sentido, ha asegurado que la Policía Local "trabaja con todos los medios disponibles para prevenir estas situaciones, porque la ocupación ilegal es una auténtica lacra".