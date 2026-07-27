Compromís reclama recuperar la información en los nuevos contenedores para mejorar el reciclaje

El Grupo Municipal de Compromís ha reclamado al gobierno de Begoña Carrasco que la sustitución de los contenedores de residuos que se está llevando a cabo en la ciudad vaya acompañada de la recuperación de los adhesivos informativos que incorporaban los anteriores contenedores y que facilitaban a la ciudadanía la correcta separación de los residuos.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha recordado que estos adhesivos, instalados durante el anterior mandato, informaban de los horarios para depositar la basura, del teléfono del servicio de recogida de voluminosos y de los residuos que correspondían a cada contenedor. "Ahora se están sustituyendo los contenedores, pero esa información ha desaparecido. Hemos ido hacia atrás en una herramienta muy sencilla que ayudaba a los vecinos y vecinas a reciclar mejor", ha lamentado.

Garcia ha señalado que esta reclamación no es exclusiva de Compromís, sino que también ha sido trasladada por numerosas asociaciones vecinales en los diferentes consejos de distrito. "Los barrios están reclamando que vuelva una información que era útil para el día a día y que facilitaba una correcta gestión de los residuos", ha afirmado.

Para el portavoz valencianista, mejorar la información a la ciudadanía es una pieza clave para avanzar en la recogida selectiva. "Es importante explicar de forma clara qué residuo corresponde a cada contenedor porque una buena separación permite recuperar más materiales, reducir los residuos que acaban en el vertedero y avanzar hacia una economía más circular y sostenible", ha explicado.

Compromís recuerda que una mejor separación de los residuos también tiene un impacto directo sobre el coste del servicio. "Reciclar más significa llevar menos residuos a tratamiento y al vertedero, reduciendo los costes de gestión. Eso no solo beneficia al medio ambiente, sino que también es una de las herramientas que tenemos para evitar que la tasa de basura siga aumentando", ha señalado Garcia.

En este sentido, la coalición ha recordado que el gobierno del Partido Popular duplicó la tasa de basura en 2025 y volvió a incrementarla en 2026. Por ello considera imprescindible impulsar políticas activas de prevención, reutilización y reciclaje que permitan reducir los costes del sistema.

"Si no apostamos de verdad por mejorar la separación de los residuos e incrementar el reciclaje, será muy difícil contener el coste del servicio y evitar nuevas subidas de la tasa en los próximos años. Recuperar estos adhesivos es una medida sencilla, económica y útil que beneficia tanto al medio ambiente como al bolsillo de la ciudadanía", ha concluido Garcia.