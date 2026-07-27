Bienestar Social
Esta es la fecha en la que abrirá la nueva residencia de salud mental en el antiguo convento de San José de Castelló
Dispondrá de 37 plazas para usuarios de entre 18 y 60 años
La nueva residencia para pacientes de salud mental ya tiene fecha de apertura en el antiguo convento de clausura de San José (alquilado por el Obispado), en el Camí Caminàs, junto a la residencia de mayores y en las inmediaciones de la basílica de la Virgen del Lledó, y contará con 37 plazas para usuarios de entre 18 y 60 años.
Así lo ha confirmado este lunes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, tras la reunión que ha mantenido con la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara; Pablo Ribes, CEO Fundador, y el equipo de profesionales que estarán al frente del centro a partir de este verano. Por este motivo, el Ayuntamiento de la capital de la Plana colaborará con la residencia, gestionada por el Grupo Insoeme, evaluando la situación de personas dependientes a través del Servicio de Atención y Seguimiento para Personas con Problemas Graves de Salud Mental (SASEM) y derivando allí a posibles usuarios, por lo que profesionales del negociado de Bienestar Social estarán coordinados con este servicio público-privado.
“La salud mental es una prioridad para este equipo de gobierno, por eso, trabajamos en el I Plan Municipal de Salud Mental de la mano de los profesionales y que cuenta con la participación de asociaciones, colectivos locales y personas especializadas, y en coordinación con otras áreas administraciones”, ha manifestado la alcaldesa, quien ha remarcado que la apertura de esta residencia "responde a la línea de trabajo que hemos mantenido durante toda la legislatura". "Este nuevo centro permitirá prestar una atención cercana, profesional y adaptada a las necesidades de cada usuario”, ha señalado la primera edila.
“La salud mental es una cuestión que nos preocupa y nos ocupa. Queremos eliminar estigmas y garantizar que las personas que necesitan ayuda y sus familias sepan que no están solas y que cuentan con profesionales y recursos para acompañarlas”, ha finalizado Carrasco.
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