Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en La VallDeclaraciones de Pérez LlorcaDeclaraciones de Tania BañosArtillería de la Guerra CivilSe saltan las restriccionesVídeo capta origen incendio
instagramlinkedin

Bienestar Social

Esta es la fecha en la que abrirá la nueva residencia de salud mental en el antiguo convento de San José de Castelló

Dispondrá de 37 plazas para usuarios de entre 18 y 60 años

Imagen de archivo de las instalaciones que acogen la nueva residencia de salud mental de Castelló tras la ejecución de las obras de reforma.

Imagen de archivo de las instalaciones que acogen la nueva residencia de salud mental de Castelló tras la ejecución de las obras de reforma. / Toni Losas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La nueva residencia para pacientes de salud mental ya tiene fecha de apertura en el antiguo convento de clausura de San José (alquilado por el Obispado), en el Camí Caminàs, junto a la residencia de mayores y en las inmediaciones de la basílica de la Virgen del Lledó, y contará con 37 plazas para usuarios de entre 18 y 60 años.

Así lo ha confirmado este lunes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, tras la reunión que ha mantenido con la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara; Pablo Ribes, CEO Fundador, y el equipo de profesionales que estarán al frente del centro a partir de este verano. Por este motivo, el Ayuntamiento de la capital de la Plana colaborará con la residencia, gestionada por el Grupo Insoeme, evaluando la situación de personas dependientes a través del Servicio de Atención y Seguimiento para Personas con Problemas Graves de Salud Mental (SASEM) y derivando allí a posibles usuarios, por lo que profesionales del negociado de Bienestar Social estarán coordinados con este servicio público-privado.

Carrasco se ha reunido con la empresa gestora de la nueva residencia de salud mental de Castelló.

Carrasco se ha reunido con la empresa gestora de la nueva residencia de salud mental de Castelló. / Mediterráneo

“La salud mental es una prioridad para este equipo de gobierno, por eso, trabajamos en el I Plan Municipal de Salud Mental de la mano de los profesionales y que cuenta con la participación de asociaciones, colectivos locales y personas especializadas, y en coordinación con otras áreas administraciones”, ha manifestado la alcaldesa, quien ha remarcado que la apertura de esta residencia "responde a la línea de trabajo que hemos mantenido durante toda la legislatura". "Este nuevo centro permitirá prestar una atención cercana, profesional y adaptada a las necesidades de cada usuario”, ha señalado la primera edila.

Noticias relacionadas y más

“La salud mental es una cuestión que nos preocupa y nos ocupa. Queremos eliminar estigmas y garantizar que las personas que necesitan ayuda y sus familias sepan que no están solas y que cuentan con profesionales y recursos para acompañarlas”, ha finalizado Carrasco.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bombazo' de la hostelería en el PAU Censal de Castelló: abre un conocidísimo restaurante
  2. Fallece Paco 'El Tito', el castellonense más querido en los sanfermines de Pamplona
  3. Cierra un conocido comercio del centro de Castelló: 'La culpa es de la venta online y los centros comerciales
  4. Los vecinos de la Marjaleria de Castelló pasan a la acción y harán manifestaciones periódicas enfrente de la vivienda para 'echar' a los okupas
  5. Vídeo: Un menor resulta herido en una aparatosa cogida durante las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló
  6. Vuelco en la situación de las tascas de Castelló: el ayuntamiento propone el fin de la ZAS tras 16 años
  7. Localizan el origen de la mancha roja que ha cerrado al baño la playa del Serradal de Castelló
  8. Última hora: Este es el estado de los heridos del accidente de la N-340 de Castelló

Esta es la fecha en la que abrirá la nueva residencia de salud mental en el antiguo convento de San José de Castelló

Esta es la fecha en la que abrirá la nueva residencia de salud mental en el antiguo convento de San José de Castelló

Fiestas contará con un presupuesto de casi de 2,7 millones de euros para 2027

Fiestas contará con un presupuesto de casi de 2,7 millones de euros para 2027

La maleza seca junto al Riu Sec pone el foco en el estado del mantenimiento urbano de Castelló

La maleza seca junto al Riu Sec pone el foco en el estado del mantenimiento urbano de Castelló

Compromís reclama recuperar la información en los nuevos contenedores para mejorar el reciclaje

Compromís reclama recuperar la información en los nuevos contenedores para mejorar el reciclaje

Los motivos por los que los vecinos de Castelló aprietan el botón de alerta en el móvil

Los motivos por los que los vecinos de Castelló aprietan el botón de alerta en el móvil

Las cifras del virulento incendio de la Vall d'Uixó: 76.000 vecinos de 21 zonas afectadas y 6.500 hectáreas quemadas

Las cifras del virulento incendio de la Vall d'Uixó: 76.000 vecinos de 21 zonas afectadas y 6.500 hectáreas quemadas

Ximo de Jesús, bombero de Castelló en las tareas de extinción: "Es el incendio más impresionante de todos los que he visto en mis 26 años de servicio"

Ximo de Jesús, bombero de Castelló en las tareas de extinción: "Es el incendio más impresionante de todos los que he visto en mis 26 años de servicio"

Compromís critica que el govern de Carrasco continua fent retrocedir Castelló en transparència tres anys després de prometre el contrari

Compromís critica que el govern de Carrasco continua fent retrocedir Castelló en transparència tres anys després de prometre el contrari
Tracking Pixel Contents